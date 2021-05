Ultime Notizie Roma del 31-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ita verso il ritorno alla normalità post pandemia covid Friuli Venezia Giulia Sardegna e Molise sono le prime regioni da oggi in zona Bianca da domani si potrà mangiare nei locali al chiuso e assistere ad eventi sportivi al coperto altri 44 e decessi in un giorno mai così pochi da ottobre da giovedì vaccini a tutte le fasce d’età tesoro Ok dell’aifa per i ragazzi tra i 12 Ei 15 anni con speranza il ministro che indica i pediatri per la somministrazione il ministro della Salute prevede la necessità di una terza dose di varianti da fare dal medico di base incidente delle Mottarone il Gip per rivedere inchiesta sulla tragedia della funivia tornano liberi il gestore neri nel diperocchio resta ai domiciliari il caposervizio Tadini che in autonomia avrebbe ordinato di lasciare i ceppi che bloccavano i freni di emergenza Ora però potrebbero essere indagati anche i dipendenti che non si opposero non ho mai risparmiato sulla sicurezza Sono disperato per le vittime questo lo sfogo di nerini migliore Intanto è Ethan l’unico sopravvissuto alla strage che ha causato 14 vittime il piccolo ha ricominciato a mangiare in medioriente Bennet alla fine ha scelto il centrista lapidi Israele è a un passo dalla svolta ovvero da un governo senza ne teniamo Dopo 12 anni di dominio in interrotto la Libia draghi riceverà oggi il premier Baby per discutere principalmente del rilancio della partnership economica e del dossier migranti in mattinata business forum alla Farnesina con Di Maio in Nigeria invece 100 bambini sono statiti dà una scuola coranica nello sport calcio Mancini Riduce la lista dei convocati dell’Italia per gli europei tra gli esclusi l’attaccante Chi è il portiere cragno entro martedì fuori altri due è morto il pilota svizzero diciannovenne du pasquier dopo l’incidente nelle qualifiche della Moto3 al Mugello la gara della MotoGP è stata vinta da quartararo nel ciclismo Il colombiano Bernal ha vinto il Giro d’Italia nel tennis oggi a Parigi gli esordi degli italiani al Roland Garros è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa