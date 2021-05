Ultime Notizie Roma del 31-05-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia viaggio verso il ritorno alla normalità post pandemia covid 3 regioni Friuli Sardegna e Molise da oggi sono in zona Bianca sono le prime da un anno a questa parte domani si potrà mangiare nei locali al chiuso e assistere ad eventi sportivi al coperto 44 i decessi nell’ultima giornata mai così pochi da ottobre da giovedì Bacini a tutte le fasce di età è atteso l’ok è dell’aifa per la somministrazione delle vaccino ai ragazzi tra i 12 Ei 15 anni con speranza ministro che indica i pediatri per la somministrazione il ministro per la salute prevede la necessità di una terza dose anti varianti da fare dal medico di base intanto per quanto riguarda l’incidente delle Mottarone il gestore nerinidirettore per occhio tornano liberi ai domiciliari il caposervizio Tadini che in autonomia avrebbe ordinato di lasciare i ceppi che bloccavano i freni d’emergenza indagati anche Alcuni dipendenti che non si opposero a questa scelta non ho mai risparmiato sulla sicurezza Sono disperato per le vittime è stato lo sfogo di Merini migliore intanto l’unico superstite Il piccolo è Ethan di 5 anni ha ricominciato a mangiare nella cronaca arrestato in Francia mentre cercava di fuggire in Spagna al cugino di Samanà basse la Reggiana di origine pakistana scomparsa dopo che si era opposta alle nozze combinate le procedure per l’estradizione di ikram Diaz verranno avviate nelle prossime ore ma gli inquirenti italiani non escludono una trasferta già oggi per sentirlo immediatamente il padre della giovane afferma che se è viva e sta in Belgio negli Stati Uniti un piccolo aereo si è schiantato ieri in Tennesseedi 7 vittime e tra le vittime ci sarebbe anche il cinquantanovenne Joe Lara interprete negli anni 90 della serie TV Tarzan e la grande avventura con lui sarebbe deceduta anche la moglie Higuain shamblin fondatrice del gruppo Cristiano per la perdita di peso puoi dare un ministries nello sport calcio europei 2021 il tecnico della nazionale Roberto Mancini Riduce la lista dei convocati dell’Italia tra gli esclusi l’attaccante Kin ed il portiere cragno entro martedì altri 2 preconvocati verranno tolti dalla lista dei convocati finale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa