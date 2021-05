Ultime Notizie Roma del 31-05-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio nella media dell’anno l’espansione del PIL potrebbe superare il 4% l’ha detto il governatore di bankitalia Ignazio Visco precisando che il attività produttiva si sta rafforzando e che nei prossimi mesi con Diego della campagna vaccinale vi potrà essere un’accelerazione della ripresa Visco avvertito che verrà meno lo stimolo delle politiche di sostegno anti-covid e e Bisogna essere preparati ai cambiamenti per rispondere ai venti e sviluppi inattesi superata l’emergenza bisognerà mantenere il sostegno a chi perde il lavoro e Non deludere le aspettative create dalle scelte coraggiose intro dall’Europa l’ocse Calcola che il PIL dell’Italia crescerà al 4:30 per cento nel 2021 e al 4 al 4% nel 2022 La Corte d’Assisedi Taranto ha condannato a 22 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva ex proprietari e amministratori dell’ilva tra i 47 imputati nel processo chiamato ambiente svenduto sull’inquinamento ambientale prodotto dalla stabilimento siderurgico rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale al avvelenamento di sostanze alimentari omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro la pubblica accusa aveva chiesto 28 anni per Fabio riva e 25 anni per Nicola Riva condannato a 3 anni l’ex governatore pugliese Nichi Vendola da oggi Sardegna Molise Friuli Venezia Giulia diventano zona Bianca al governatore friulano Federica avverte dobbiamo prendere questa opportunità di apertura ma con l’attenzione dovuta e con la prospettiva di continuare una campagna vaccinale Poderosa in Sardegna al governatore Solinas a firma l’ordinanza per le riaperture la novità principaleguarda una sorta di Green pass per calcolare il numero di presenti in piscina e feste e ristoranti il direttore dell’Istituto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ritiene improbabile una ripresa dell’infezione in autunno è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

