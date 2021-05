Ultime Notizie Roma del 31-05-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza oggi Sardegna Molise e friuli-venezia Giulia diventano zona Bianca il governatore Iuliano Federica avverte dobbiamo prendere questa opportunità di riapertura con l’attenzione dovuta in Sardegna novità principale riguarda una sorta di Green past per calcolare il numero di presenti in piscine test e ristoranti il direttore dell’Istituto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ritiene improbabile una ripresa dell’infezione in autunno allarme delle criticità nel trattamento e per gli over 70 l’economia a maggio l’inflazione cresce per il quinto mese consecutivo attestandosi al 3% a livelli che non si vedevano da novembre 2018 i prezzi del cosiddetto carrello della spesa ampliano invece seppur di poco la loro pressione da meno 0,7 % almeno 0,8 conferma andamenti che non si registravanocosto 1997 il governatore di bankitalia Visco sostiene che nella media dell’anno l’espansione del PIL potrebbe superare il 4% che nei prossimi mesi ci sarà un’accelerazione della ripresa ma veramente lo stimolo delle politiche di sostegno anti-covid E bisognerà mantenere il sostegno a chi perde il lavoro intanto Gore l’eliminazione del blocco dei finanziamenti ci sarà un aggiustamento fisiologico visto che il mercato è rimasto bloccato per più di un anno ma non c’è da aspettarsi emorragia lo dice il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione alla camera sul sostegno Ibis per il presidente di Confindustria Bonomi il blocco dei licenziamenti spiega è una misura che stiamo adottando solo mo che le palle Dario noi ci riconosciamo perfettamente Nella mediazione fatta da draghi concludi equilibrata e saggia quello che mi hanno detto in chiusura la parità di diritti tra donne e uomini nelle leggi italiane e piena di stata raggiunta da molti anni in base alla costituzione non è invece ancora così per la sua concreta realizzazione lo spiega il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non intervento che sarà trasmesso nell’ambito della puntata speciale del programmabanda dei fuoriclasse su Rai Gulp il 2 giugno sono necessari altri interventi dice il capo dello Stato per esempio strumenti adeguati per la conciliazione tra lavoro e vita familiare e c’è ancora molta strada da fare è tutto Grazie per aver eseguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

