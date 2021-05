Ultime Notizie Roma del 31-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 31 maggio in studio Giulia note 9 milioni di Italiani in vacanza nella penisola per il ponte del 2 Giugno a rivelare la previsione del ministro del turismo Massimo Garavaglia che sottolinea come il più 10% di italiani ha già prenotato pensa di fare per quest’estate Ora concludo abbiamo bisogno di recuperare i turisti stranieri senza i quali lo scorso anno abbiamo perso 27 miliardi intanto da oggi Sardegna Molise Friuli Venezia Giulia diventano Zanna Bianca Green pass per calcolare il numero di presenti in piscina feste e ristoranti la cronaca la Corte d’Assise di Taranto ha condannato a 22 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva ex proprietà amministratori dell’ilva tra i 47 imputati nel processo sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale alla avvelenamento di sostanze alimentarial omissione dolosa di cautele sui luoghi del Lavoro condannati a 3 anni l’ex governatore pugliese Nichi Vendola è l’ex presidente della provincia duro il commento di Vendola mi ribella ad una giustizia che calpesta la verità per Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano la giustizia finalmente hai fatto il suo corso e saranno disposti accertamenti irripetibili su cavi freni della funivia del Mottarone per capire perché la fune si è rotta e si è sfilata e sistema frenante aveva dei difetti lo ha chiarito la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi al vaglio anche ruolo e le presunte responsabilità dell’operatore che non rimossi forchettoni di aprirmi di emergenza su ordine del capo del Vizio solo dopo sono attesi gli avvisi di garanzia per eventuali Altri indagati l’ultima notizia di chiusura Procura di Firenze ha aperto un fascicolo che al momento è senza indagati sulla morte di già sono due Chi è il pilota svizzero di 19 anni morto all’ospedale di Careggi Ieri dove era stato ricoverato in gravissime condizioni Dopo un incidente di gara sul circuito del Mugello durante le qualifiche della moto 3 è tutto Grazie per averGuido le news tornano la prossima edizione

