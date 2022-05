Ultime Notizie Roma del 31-05-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale da ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione crisi del grano il ministro degli Esteri Russo serghei la prof Si recherà in Turchia il prossimo 8 giugno insieme ad una delegazione militare annunciato il ministro degli Esteri turco spiegando che durante la missione di lavoro si discuterà della necessità di sbloccare le esportazioni del grano e della possibilità di creare i corridoi umanitari nel Mar Nero per le navi che trasportano bene alimentari Intanto il Cremlino replica l’ultimo di sanzioni europei sul petrolio assicurando che troverà nuovi importatori di rappresentante permanente Russo presso gli organismi internazionali a Vienna lo ha fatto citando Ursula von der leyen come ha detto giusto ieri ha scritto su Twitter Moscato vera nuovi importatori l’accaduto sull’Europa si dice sicura che molto presto ti tornerà al consiglio per una stop totale al petrolio Russo certamente non possiamo impedire aiCD vendere loro petrolio a qualcun altro Non siamo così potenti mettiamo il cliente più importante della Russia dovranno cercarne un altro dichiara l’alto rappresentante per la politica estera dell’UE Intanto il presidente ucraino ti ho detto al presidente turco erdogan e voglio incontrare il suo omologo Russo Putin ieri il presidente turco si era offerto di ospitare a Istanbul un incontro tra Russia e Ucraina e Nazioni Unite per mettere fine alla crisi Ucraina il prima possibile l’economia la guerra peggiorato di colpo le prospettive di crescita mondiale in una fase in cui danni inferti dalla pandemia non sono ancora del tutto riparati l’incertezza drasticamente aumentata a livello globale e lo scenario tratteggiato dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali della relazione annuale il conflitto in Ucraina sta determinando un significativo rallentamento dell’economia mondiale delle misure adottate in Cina per contrastare nuovi focolai epidemici di covid aggravano questa tendenza riacutizza i problemi di rifornimento nelle catene globali del valore già osservati nel 2021 ilcomunitario internazionale sottolinea ancora Visco prima una mento del prodotto mondiale del 3,6% per quest’anno quasi un punto percentuale in meno della previsione di gennaio è inferiore di circa 1,5 punti a quella dello scorso ottobre in chiusura a caldo record in arrivo sull’Italia con il ponte del 2 giugno che si prevede infernale massime fino a 40 41 gradi le previsioni vedono infatti la rimonta dell’anticiclone africano Scipione verso il sud con i primi 35 gradi in Sicilia già nelle prossime ore questo nuovo anticiclone sarà più forte di Hannibal il primo precoce caldo estivo che ci ha interessato dal 10 maggio fino a pochi giorni previsti picchi superiori ai 40 gradi sulle Isole maggiori Massimo è davvero eccezionali che non puoi mettere niente di buono per l’estate 2022 avvertono gli esperti nelle prossime ore sarà già molto caldo a da domani toccherà al centro ed alla festa della Repubblica Sara interessato il nord avremo temperature di oltre 7 10 gradi superiori alle medie del periodo oramai stravolte da quasi un mese tanti cicliScipione potrebbe lasciare la sua morta da lunedì prossimo con il ritorno adesso condizioni diciamo normali era l’ultima notizia per il momento informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa