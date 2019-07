Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi spina studio un’apertura la politica resa dei conti in consiglio dei ministri sulla riforma della Giustizia targata Movimento 5 Stelle il testo del filtro Bonafede è sul tavolo del preconsiglio in vista della riunione di questo oggi il sideral legato anche la sfida dell’Autonomia per il governatore Lombardo Fontana la bozza del governo fa rabbrividire se quelli sono i veri contenuti è finita ogni trattativa al Senato caos per il voto sulla mozione sulla Tav inno all’opera nel testo dei pentastellati in quello del PD Forza Italia mentre la lega non intende presentare un suo documento nei buttarne altri il vice brigadiere Cerciello Rega aveva dimenticato larvapoi ritrovata nel suo armadietto in caserma ma non avrebbe avuto Comunque possibilità di reagire lo hanno spiegato ieri inquirenti e investigatori in una conferenza stampa in cui hanno sottolineato che i due indiziati sono stati interrogati nel rispetto della legge e il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino Ha ribadito che sulla foto di uno dei due bendato e ammanettato se ce l’hanno infatti e si aggira con rigore Elder non è mai stato bendato sul caso ancora polemica per un posto del comandante dei Vigili di Pavia le indagini proseguono sarebbe precipitoso che non ci sono più punti oscuri ha scritto Elder il giovane che ha confessato di aver sferrato le coltellate fatali era stato arrestato nel 2016 per aver picchiato un compagno scontro tra tre camion uno dei quali andati a fuoco a Borgo Panigale a Bologna pochi metri dall’incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell’anno scorso l’autista di uno dei camionè rimasto ucciso nell’incidente l’altro è rimasto ferito coinvolto anche un terzo mezzo sul posto una colonna di fumo visibile anche da lontano dalle 14 è stata chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia poi è stata riaperta mentre nella notte si è proceduto alla riparazione del manto stradale fa scalpore in Russia l’omicidio dell’influencer Caterina la nuova assassinata a Mosca sul cadavere erano presenti delle ferite da arma bianca di cui una profonda alla gola al suo corpo è stato chiuso dentro una valigia movente potrebbe essere passionale ieri avrebbe compiuto 25 anni è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa