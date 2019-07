Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio oggi in consiglio dei ministri resa dei conti sulla riforma della Giustizia targata 5 Stelle col Sì della Lega legato anche alla sull’autoironia al Senato caos per il voto sulle emozioni sulla sabbia no all’opera nel testo del MoVimento 5 Stelle sì in quelli PD e Forza Italia mentre la lega non intende presentare un documento ne poterne altri polemiche per una foto del figlio di Salvini su una moto d’acqua della polizia mi errore da papà si è scusato il Ministro dell’Interno la corsa nella maggioranza a ridurre la pressione fiscale si sposta sulla tasi si aggiunge a flat Tax e taglio del Cuneo e del bollo auto ingrossando le risorse per la manovraa mettere i bastoni tra le ruote Alleghe 5 Stelle rischio di essere lista perché stamattina metterà nero su bianco il dato sulla crescita nel secondo trimestre dell’anno Leone di un ritorno Sottozero ieri in conferenza stampa i dettagli sull’omicidio della vice brigadiere Cerciello Rega secondo gli inquirenti aveva dimenticato l’arma in caserma ma comunque non avrebbe avuto il tempo di reagire lo hanno spiegato Proprio l’inquirente le indagini proseguono ci sono ancora punti oscuri a mettere il procuratore Prestipino ribadendo poi che sulla foto indagato bendato si aggira con rigore l’altro fermato intanto sceglie come avvocato il difensore del Carabiniere superteste nel caso Cucchi blitz della polizia contro la cosca libri di Reggio Calabria decine di agenti stanno eseguendo 17 misure cautelari 12 in carcere 5 domiciliari sono in Corso anche una serie di perquisizione di sequestri nelpronti di società ed imprese I carabinieri stanno eseguendo invece nella agrigentina un provvedimento di Fermo nei confronti di 7 persone indagate per associazione mafiosa Tra cui due ex maestri è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa