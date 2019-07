Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica oggi Consiglio dei Ministri resa dei conti sulla riforma della Giustizia targata Movimento 5 Stelle col sia della Lega legato anche alla sfida sull’autonomia arsenato caos per il voto sulla mozione sulla Tav no all’opera nel testo del MoVimento 5 Stelle sì in quelli del PD e di Forza Italia mentre la lega non intende presentare un suo documento ne poterne altri polemiche per una foto del figlio di Salvini su una moto d’acqua della polizia mi errore da papà sì scusa il Ministro dell’Interno blitz della polizia contro la cosca libri di Reggio Calabria decine di agenti hanno eseguito 17 misure cautelari 12 in carcere 5 domiciliari sono inanche una serie di perquisizioni ed i sequestri nei confronti di società ed imprese I carabinieri stanno eseguendo invece nella agrigentina un provvedimento di Fermo nei confronti di 7 persone indagate per associazione mafiosa Tra cui due ex maestri massoni con un blitz scattato all’alba i carabinieri hanno bloccato un ragazzo di 25 anni che da ieri sera si era barricato in casa con l’anziana madre a Pozzuoli e teneva sotto Scacco un intero quartiere minacciando di far esplodere le bombole del gas il giovane con problemi psichici non ha opposto Resistenza mentre la madre è stata soccorsa dal 118 Stati Uniti e Corea del Sud confermano il lancio di due proiettili non identificati da parte di Pyongyang a meno di una settimana da un altro test Bali in corso a Detroit il secondo dibattito tra i candidati democratici alla Casa Bianca con i battiti algheto d’accordo sul mettere fino all’intervento in Afghanistanscontro tra due camion ieri a Borgo Panigale Bologna pochi metri dall’incendio che fece crollare un ponte lo scorso agosto due dei mezzi sono andati a fuoco uno degli autisti è morto e un altro è rimasto ferito la 14 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore poi è stata riaperta me la notte è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

