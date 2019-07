Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli uno scontro fra tre camion due dei quali andati a fuoco è venuto a Borgo Panigale a Bologna a pochi metri dal incendio che fece crollare un ponte il sego dell’anno scorso sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano Nello scontro è rimasto vittima l’autista di uno dei camion secondo una prima ricostruzione due camion si sono tamponati provocando di incendio un terzo una bisarca è rimasta coinvolta nell’incidente causa della manovra per evitare i primi due mezzi vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le un bel cimiteri che sono stati solo dati diffusi in merito a questa vicenda lo ha detto e lei comandante provinciale dei Carabinieri di Roma Francesco gargaro nella conferenza stampa sull’ omicidio delMario cielo prega la ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza irregolarità di questo intervento ha sottolineato analogo il ricorrente nella città di Roma con un blitz scattato all’alba i carabinieri hanno bloccato un ragazzo di 25 anni che per l’intera giornata di ieri ha tenuto sotto Scacco alcune palazzine del quartiere Popolare di Monteruscello alla periferia di Pozzuoli Napoli minacciando di farsi saltare in aria con le bombole di gas in casa insieme al giovane c’era anche l’anziana madre l’intervento delle forze speciali dei Carabinieri e le quattro frecce Botti hanno distratto Giuseppe di Borgio subito dopo bloccato dai militari che si sono operati in casa dal quarto piano dello stabile la Corea del Nord ha lanciato più di noi identificati dalla sua forza orientale lo sostengono le autorità sudcoreane L’altro viene a meno di una settimana da quello di due raggi a corto raggio apparentemente di nuova progettazione cadil Giappone dopo aver volato ad un altezza di 50 km rispettivamente per 430 e i 690 km non è chiaro ancora di quale tipo di proiettili con 13 voti favorevoli 11 contrari il comitato nazionale di bioetica apre alla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito in Italia distinto dalla eutanasia anche se il suo interno evidenziano una spaccatura la questione al centro del parere pubblicato oggi dal comitato e che come sottolinea il presidente cnb intende fare chiarezza la Questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l’eventuale uso improprio di un mezzo della polizia in seguito un video che mostra il figlio del Ministro dell’Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d’acqua della polizia insieme ad un agente a Milano Marittima a fare un giro in acqua mio figlio sulla moto d’acqua della polizia dice Ministro dell’Interno Matteo Salvini è un errore mio da papà nessuna responsabilità vapoliziotti che Anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro paese ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa