Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ieri durante l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la disoccupazione a giugno segna la quarta pressione consecutiva scendendo al 97 * 100 in calo di 0,1 punti percentuali su Maggio lo rileva l’Istat si tratta del Tasso più basso da gennaio del 2012 ovvero da 7 anni e mezzo per quanto riguarda i giovani tra i 15 Ei 24 anni il tasso scende al 28 e 1 per 100 meno 1 e mezzo per cento il più basso dall’aprile del 2011 nel sesto mese dell’anno il tasso di occupazione del 15 64 anni e sale al 59 2% segnando così un nuovo Massimo storico il livello più alto da quando sono iniziate le serie statistiche ovvero dal 1977 pressing del leader pentastellato Di Maio sulla alleato di governo sto sentendono dalla Lega Mi auguro che arrivi qualche sia detto sollecitando l’approvazione della riforma della Giustizia in programma al consiglio dei ministri Sono anni che ti dice che si devono ridurre i tempi dei processi ci si sa proviamola sulla vicenda del figlio del leader della Lega sulla moto d’acqua della polizia è bene che Salvini abbia ammesso l’errore riflettere Di Maio che spera che non debbano risponderne e poliziotti poi attacca l’ex Sottosegretario gozi per l’incarico con il governo Macron nulla contro la Francia ma bisogna valutare se togliergli la cittadinanza osserva Di Maio sulle carabiniere ucciso Roma in arrivo nella capitale da Auckland eaten Elder il padre di fine Gallia il giovane americano che ha confessato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega la madre del ragazzo si dice distrutta e dice di avere totale fiducia nella giustizia italiana Aggiungendo di non riuscire a spiegarsi la reazione del figlio chi le vice brigadiere aveva dimenticato la Rama ma non avrebbe avutopossibilità di reazione hanno spiegato ieri gli inquirenti parliamo di immissioni in ruolo dei docenti nella scuola italiana in vista del prossimo anno scolastico l’annuncio del governo e di 53 mila nuove immissioni ma il percorso nel contrasto al precariato e ancora lungo e sullo sfondo serpeggio la lettera di messa in mora della Commissione Europea chiede di riaprire le Gae e attingere da quelle per assumere il ruolo ed evitare di creare di anno in anno nuovi precari Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF ordinario incassata addirittura con la legge 107 la buona scuola di sono fatta nel primo step 80 mm ruolo è questa procedura di infrazione prendere altro che non è successo niente quindi siamo veramente hanno va annunci ridicoli da parte del governo basterebbe fare una cosa semplice che abbiamo dei docenti atletica riabilitativo esempio ne abbiamoper cui chiamiamo ogni anno apre supplenti devono essere nominati come soluzione più semplice noi crediamo che in questo decreto-legge pigiameria pile graduatoria di esaurimento sono le vecchie graduatorie dove prima fino al 2011 vengono inseriti per quelli che si abilita vano bisogna confermare nel coloro che sono stati assunti con riserva perché inseriti con riserva con ordine del giudice bisogna anche fare in modo che tutti i vincitori idonei dei concorsi precedenti però ma non posto se lo stato di insegnare devono insegnare a cambiare mestiere quindi se per caso ha sbagliato Bandello dei costi li ha messi in una regione piuttosto che non altro che aprisse la possibilità di andare regione è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa