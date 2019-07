Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli almeno 34 persone tra cui due donne I bambini sono morte altre 17 sono rimaste ferite stamattina per lo scoppio di una bomba sul ciglio strada al passaggio di un autobus nel distretto di malabrocca nella provincia occidentale africana di Sara la principessa haya consorte in fuga dell’emiro di Dubai al maktoum hai invocato di fronte all’alta corte di Londra un ordine di protezione contro il matrimonio forzato dei figli in apertura oggi della contesa legale che l’autore al marito lo hanno reso pubblico in serata i media britannici dopo essere stati autorizzati dal giudice il consiglio militare al potere in Sudan ha deciso di sospendere da oggi e fino a nuovo ordineelezioni in tutte le scuole e le università del paese dopo l’uccisione di 5 liceali durante una manifestazione che eri lo riporta la BBC ha le forze di sicurezza sulle che hanno sparato ad altezza d’uomo per disperdere un gruppo di studenti che protestavano nel kordofan settentrionale uccidendone almeno 5 Secondo la denuncia del comitato centrale del PCI del Sudan il principe Harry e la sua consorte mega anche Maggio ha dato alla luce il piccolo anni non prevedono di avere in tutto più di due figli lo ha detto lo stesso Duca Intervistato dal Accademia ambientalista per il numero di settembre di Vogue un’edizione speciale affidata come direttore ospite proprio a me che marca è dedicata in particolare del saltare le figure di donne simbolo del cambiamento tutte d’ispirazione Liberal attentato a Dorgali Nuoro contro una sededelle PD secondo le prime informazioni degli investigatori uffici nella centrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria utilizzando una bombola di gas l’esplosione ha provocato gravi danni all’edificio sul posto sono intervenuti i carabinieri contro il caos da sovraffollamento di turisti la CNN fa la classifica delle 20 più belle città europee da visitare così tra luoghi come Orange in Francia Sarajevo in Bosnia Ankara in Turchia Il network americano inserisce anche Torino vista come un’alternativa a Venezia per chi non vuole trovarsi alle prese con una destinazione quotidianamente invasa da turisti ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento adesso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa