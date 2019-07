Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alta tensione sulla riforma della Giustizia targata Movimento 5 Stelle che va al consiglio dei ministri di Maio fa pressing sul alleato che che nessuno la blocchi perché termale spartizione di potere al CSM Riduci Temi da aggiungere che dalla Lega sono arrivati troppi no ed è ora che arrivi qualche sifat INI attacca dice che la cosiddetta riforma della Giustizia e acqua interviene lo stesso guardasigilli 5 Stelle che invita a parlarne in consiglio dei ministri e non sui social visto che in consiglio nessuno ha detto nulla Attenzione anche sulla Tav e il MoVimento 5 Stelle presenta una mozione per fermarla e attacca l’intruso della Lega quel treno è pieno di voltagabbana che ha confessato l’uomo arrestato per l’omicidio della giovane influencer russa e Caterina Colpita dameno di 5 coltellate al collo e al petto parte un’agenzia pubblicando un breve video della confessione l’uomo avrebbe detto di essere stato insultato è offeso non mi sono trattenuto l’ho colpito il colpo era stato trovato una valigia Nell’appartamento che la 24enne di venuta con le sue foto una piccola star di Instagram affittava a Mosca torniamo in Italia la Rai non procede a nuove nomine dei direttori di genere senza prima il parere della vigilanza hai delle Mattine arriva diretto dalla commissione di vigilanza con l’approvazione all’unanimità della risoluzione presentata da Giorgio Mulè Forza Italia sul piano industriale 2019 2022 firmato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini la commissione avrà 15 giorni per esprimersi a partire dal ricevimento del parere del mise lutto nel mondo della televisione Addio Raffaele Pisu Popolare attore comico personaggio televisivo aveva 94 anni era ricoverato a Castel San Pietro terme in provincia di Bologna per una malattia attori numerose commedie brillanti è successo agli inizi degli anni 60 con i filmati dell’ amico del giaguaro sul primoBrighton Gino Bramieri e Marisa del Frate ha recitato in numerosi film e commedie teatrali senza abbandonare mai la radio all’inizio degli anni 90 torna in tv con Striscia la notizia è tutto grazie per averci segui le news tornano alla prossima edizione

