Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alta tensione sulla riforma della Giustizia targata al Movimento 5 Stelle che va al consiglio dei ministri di Maio fa pressing sul alleato dire che nessuno la blocchi perché è ferma le spartizioni di potere al CSM Riduci Temi da aggiungere che dalla Lega sono arrivati troppi no ed è ora che arrivi qua che si attacca dice che la cosiddetta riforma della Giustizia e acqua nello stesso guardasigilli 5 Stelle che invita a parlarne in consiglio dei ministri e non sui social visto che interpreta consiglio nessuno ha detto nulla Attenzione anche sulla Tav e il MoVimento 5 Stelle presenta una mozione per fermarle attacca l’inciucio della Lega quel treno è pieno di voltagabbana la cronaca quale sia la prassi per poter vedere il tuo figlio in carcere questa la prima cosa che haappena sbarcato a Roma dagli Stati Uniti at an Elder padre di Finnegan Lippi giovane americano che ha confessato di aver ucciso il vicebrigadiere Cerciello Rega brugiatelli l’uomo a cui hanno rubato lo zaino le fasi precedenti l’omicidio ha detto di avere chiamato il 112 perché due americani lo minacciavano intanto la procura militare aperto un fascicolo sulla diffusione della foto del ragazzo bendato sulla vicenda e giornate di indagato per abuso di autorità e di mezzi di costrizione il carabiniere che ha inventato il giovane nuovi rilievi nell’hotel che ospitava i due ragazzi di esteri ha confessato l’uomo arrestato per l’omicidio della giovane influencer russa e Caterina Colpita da non meno di 5 coltellate al collo e al petto con l’infarto un’agenzia pubblicando un breve video della confessione l’uomo avrebbe detto di essere stato offeso non mi sono trattenuto lo colpirà il colpo era stato trovato chiuso in una valigia Nell’appartamento che la 24enne di venuta con le sue foto una piccola star di Instagram affittava Mosca torniamo in Italia la Rai nonnuove nomine dei direttori di genere senza prima il parere della vigilanza l’altra mattina arriva diretto della commissione di vigilanza con l’approvazione all’unanimità della risoluzione presentata da Giorgio Mulè Forza Italia sul piano industriale 2019 2022 firmato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini la commissione avrà 15 giorni per esprimersi a partire dal ricevimento del parere del mise è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa