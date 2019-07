Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti via libera dal Viminale lo sbarco dei profughi dal 25 luglio scorso sul pattugliatore della Guardia Costiera Gregoretti ormeggiato ad Augusta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini fa sapere che si è avuta la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani Germania Francia Irlanda Lussemburgo Portogallo più alcune strutture dei Vescovi spiega il vicepremier si faranno carico di questi 116 gram Pita proprio le aveva fatto sapere di 29 profughi a bordo con problemi di natura sanitaria la cronaca quale sia la prassi per poter vedere il figlio questa la prima cosa che ha chiesto appena sbarcato a Roma dagli Stati Uniti Elder padre di Finnegan il giovane americano che ha confessato di aver ucciso il vicebrigadiere il cielo riga intanto Sergio brugiatelli gomma cui due americani hanno rubato lo zainone le fasi presidenha detto di avere chiamato il 112 Perché i domenicani lo minacciavano la procura militare aperto un fascicolo sulla diffusione della foto del ragazzo bendato tu la vicenda ai giornali riferiscono che è indagato per abuso di autorità e di me di costruzione un carabiniere nuovi clienti dell’hotel che ospitava i due giovani l’economia continua la fase di stagnazione della crescita italiana con il PIL nel secondo trimestre pari a zero anche se il dato risulta migliore rispetto alle attese degli analisti tecnici dal 15 aprile 2019 risulta nulla fa sapere lì State lì fondendo le sue spine i dati sulla disoccupazione a giugno quartafrazione consecutiva al 9,7% si tratta più basso da gennaio del 2012 ovvero da 7 anni e mezzo per quanto riguarda i giovani 15-24 anni il tasto scende al 28,1% il tasso di occupazione dei 15 64enni saling al 59,2% segnando così un nuovo Massimo storico livello più alto da quando sono iniziate le serie statistiche over o dal 1977 vestiti in chiusura Il Regno Unito lasceràTropea il 31 ottobre in qualsiasi circostanza è il messaggio che lo sherpa britannico per la brexit David Frost porteranno i suoi incontri la commissione Ué lo spiega un portavoce britannico lavoriamo in modo energico un accordo ma il desktop deve essere cancellato che non siamo in grado di raggiungere un accordo Allora dovremmo lasciare l’Unione Europea senza Intesa aggiungere portavoce appello dei paesi UE dal padre del premier Boris Johnson ex funzionario dell’Unione devono deputato c’è il rischio che la fermezza d’Europa faccia precipitare il Regno Unito le parole del padre di Johnson dall’alto della scogliera è tutto grazie per averci seguito le cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa