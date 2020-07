Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio il Senato autorizzato al processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms festeggiano i Palamara i biglietti e Gli scafisti è stato il commento dell’ex Ministro dell’Interno sbarchi Intanto in aumento con il ministro Di Maio che convoca l’ambasciatore della Tunisia positivi al coronavirus 131 migranti ospiti di un centro del Trevigiano e altri 28 nell’ agrigentino Intesa tra maggioranze lamorgese sul nuovo testo che supera ideale sicurezza del leader della Lega oggi la ministra dell’interno incontrerà il suo omologo francese darmene crollo record per il PIL degli Stati Uniti il peggiore di sempre meno 32 9% tracollo che pesa sulle borse con le piazze europei che chiudono tutto in profondo rosso ieri e bruciano complessivamente 172 miliartiene wallstreet con la Big Tech stamattina apertura in calo per Tokyo a meno 2 % nei primi scambi oggi all’Istat attesa La stima preliminare del PIL nel secondo trimestre dell’anno continua intanto la salita dei contagi da coronavirus in Italia ieri sono stati 386 in un giorno 200 in Veneto 36 decessi per il comitato tecnico scientifico del governo questi dati destano preoccupazione Perché esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano negli Stati Uniti 1400 decessi e oltre 72000 contagi in un giorno morto Anche l’ex candidato presidenziale repubblicano Kane a 74 anni il Messico intanto supera il Regno Unito diventa il terzo paese con più decessi al mondo per covid-19 dietro Stati Uniti Brasile oggi è previsto il grande pellegrinaggio musulmano annuale alla Mecca è tutto dalla redazione viauna buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa