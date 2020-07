Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi Navi Veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo I migranti che sbarcano sulle coste italiane che devono essere sottoposti alla quarantena al Viminale sono infatti state aperte le buste del bando indetto il 26 luglio ed è stata assegnata la gara la nave che molto probabilmente sarà ormeggiata a largo di Lampedusa dispone di oltre 1000 posti potrà capitare tra i 600 e i 700 migranti a partire da quelli che si trovano attualmente nel l’hotspot sull’isola e nel centro di Porto Empedocle l’arrivo in Sicilia previsto nei prossimi giorni coronavirus in Brasile superati i 26 milioni di casi mentre la corsa alla produzione del vaccino continua nello stato di San Paolo Il Gigante latino-americana registrato 57837 infetti in 24 ore portando il totalemilioni 613634 casi in Gran Bretagna intanto slitta di almeno due settimane l’allentamento delle restrizioni a causa di una recrudescenza del virus i locali che avrebbero dovuto aprire domani non lo faranno prima del 15 agosto come bowling casino e piste di pattinaggio torniamo in italia nei primi sei mesi dell’anno sono aumentati del 18,3% gli infortuni con esito mortale denunciati all’INAIL Anche a causa dell’infezione da covid-19 in ambito lavorativo Per un totale di 570 decessi e quanto si apprende dagli Open data pubblicati dall’INAIL sul tuo portale secondo tu in generale di infortunio da gennaio a giugno sono calate del 24,4% rispetto ai primi 6 mesi dell’anno scorso arrivando ad un totale di 244896 è tutto diamo la linea Buon proseguimento sulle nostre frequenze

