Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale non è Buongiorno dalla redazione appuntamento con nell’informazione Gabriella Luigi in studio brucia la Sicilia da Palermo a Catania e temperature i20 hanno alimentato le fiamme danni incalcolabili così come è stato in Sardegna il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i piromani a Catania alcuni cittadini sono stati costretti a lasciare le abitazioni invase dalle fiamme 150 persone sono rimaste bloccate dagli incendi in due zone Marina della città sono state salvate da mezzi navali e personale della capitaneria di porto almeno 15 incendi in tutto nel catanese anche nelle neve nell’entroterra siciliano incendi hanno messo a rischio gli allevamenti di bestiame dati covid nel le ultime 24 ore 6619 positivi 18 vittime 201 le terapie Intensive inda questi dati dell’ultimo bollettino 247000 e tamponi effettuati in 24 ore tasso di positività al 267 % intanto volo al PIL italiano B2 7 % nel secondo trimestre di quest’anno sale l’occupazione nel mese di luglio più 17 e 3 % rispetto ai minimi dello stesso periodo del 2020 dati che secondo l’Istat e sono un segnale molto positivo i servizi hanno risposto prontamente le riaperture di un progressivo miglioramento delle previsioni per la crescita nel complesso dell’anno livelli superiori a quelli indicati nel documento di Economia e Finanza un consigliere comunale di Licata il quarantottenne Gaetano Aronica è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio aperto il fuoco contro un suo socio 71enne ferendolo ad un braccio Aronica è accusato anche di Porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione sul caso indaganocarabinieri e polizia di Licata è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa