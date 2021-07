Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio nell’ultimo bollettino i dati covid 6619 positivi 18 vittime 201 le terapie Intensive in crescita rispetto alla giornata di giovedì 6 247000 i tamponi effettuati in 24 ore tasso di positività al 267 % brucia la Sicilia incendi da Palermo a Catania il caldo e le temperature hanno spinto le fiamme il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i piromani diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni invase dalle fiamme 150 persone sono rimaste bloccate nelle zone Marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della capitaneria di porto non vaio nell’entroterra siciliano Brucia l’ennese come Rocky che hanno messo a rischio allevamenti di bestiame Cambiamo argomento la riforma del processo penale compie un passo in avanti dopo l’accordo politico in consiglio dei ministri la commissione giustizia della camera ha votato e approvato gli emendamenti che recepiva non intese tra i partiti di maggioranza adesso il testo arriverà domani in aula e poi martedì ci sarà L’espressione della camera weekend è rovente in Italia temperature da bollino rosso in 6 città Campobasso Frosinone Palermo Perugia Pescara e Trieste domani diventeranno 86 aggiungeranno Bari e Catania l’Italia per la spaccata in due perché una perturbazione Atlantica colpirà gran parte delle regioni settentrionali con temporali di forte intensità precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte Lombardia e Trentino Ci saranno anche locali grandinateGialle in Piemonte in Trentino e su buona parte della Lombardia per rischio idrogeologico è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa