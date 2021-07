Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo l’accordo politico Consiglio dei ministri di giovedì la riforma del processo penale compie il primo passo parlamentare verso la sua approvazione commissione giustizia della camera ha votato e approvato gli emendamenti che recepiva hanno le intese tra i partiti di maggioranza con le prospettive di riuscire a giungere al sito della camera da martedì prossimo visto che il testo Domani sarà in aula il giorno dopo l’accordo tutti i partiti di maggioranza rivendicano il successo mentre per le opposizioni Fratelli d’Italia e la riforma come una mediazione al ribasso che non risolve i problemi degli ex del MoVimento 5 Stelle attaccano la riforma cartabia consiste in una serie di emendamenti 26 in tutto al ddl Bonafede Ma questi l’attenzione solo su quello tu la prescrizione per me ma al momento sono in fase di spegnimento a Catania alcuni focolai di incendio dopo i loghi che ieri sera hanno costrette ad evacuare circa 150 persone di amare a chiudere pera che ora glielo porto di Fontanarossa una decina gli interventi brucia ancora la provincia di Palermo Canadair sono in azione da questa mattina stanno intervenendo da terra protezione delle aziende agricole e delle abitazioni sono andati in fiamme a 800 ettari di bosco e macchia mediterranea Sono in corso due inchieste condotte dai carabinieri per individuare gli incendiari le indagini sono coordinate dalla Procura di Palermo e Termini Imerese la cronaca dello studente Francesco Pantaleo sezione di Marsala scomparsa da Pisa sabato scorso il corpo trovato carbonizzato domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme a pochi chilometri da Pisa è stato identificato attraverso il DNA concerti del genitore gli inquirenti Rosa prende da ambienti investigativi il giovane risultava irreperibile da giorni dopo l’allarme lanciato dalla famiglia che richiede in Sicilia e nella sua abitazione erano stati trovati tutti i suoi effetti personali con occhiali da vista da chiarire le circostanze della morte Francesco Pantaleo 23 anni ha riscritto ingegneria informatica avrebbe dovuto sostenere l’ultimo esame del corso di laurea triennale abitava insieme ad altri due studenti in un alloggioa ridosso del centro nella zona Nord di Pisa sarà l’autopsia che verrà Eseguita la prossima settimana a stabilire le cause della morte e chiusura lo sport Tokyo 2020 il bilancio delle Olimpiadi nell’ottavo giorno di gare e bronzo nel nuoto Simona quadarella negli 800 stile nella boxe con Irma testa una storica prima volta per i toni del Ring argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco una giornata ricca di medaglia di evidenziare anche il terzo bronzo con Antonio Pizzolato nel sollevamento pesi categoria meno 81 kg tempi neanche un altro azzurro medagliato la gara che la svolta alcuni giorni fa parliamo del Cavaliere Bruno Rossetti positiva al covid un’ora prima della sua finale del 47 sostituito prima che i compagni andate al bronzo del CONI aveva chiesto di riconoscere la medaglia anche per lui il Comitato Olimpico ha detto di sì è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

