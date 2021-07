Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione vuoi un pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che continuano a risalire i contagi in Italia e non solo mettendo Alcune regioni tra cui Sicilia e Sardegna al rischio zona Gialle aumentano anche i ricoveri soprattutto al sud Anche se le terapie Intensive sono al momento la soglia di allarme il virus Fammi sapere le autorità sanitarie sta prendendo di mira la fascia 1029 anni di accelerare le vaccinazioni per i più giovani ma ti attende anche il completamento della copertura vaccinale più grandi si valuta la somministrazione di una terza dose per apportare la Protezione della variante Delta nei pazienti tra Gili attesa oggi la decisione della maturità di moderna tra i 12 anni diciassettenne argomento sono in fase di spegnimento a Catania alcuni focolai di incendio ancora attivi nella fascia Jonica dopo l’Oki che ieri sera hanno costretta ad evacuare circa 150 persone chiamare e a chiudere per qualche ora all’aeroporto di Fontanarossa 1intervento in corso brucia ancora la provincia di Palermo Canadair sono in azione da questa mattina a Polizzi Generosa in contrada Venere pompieri forestali stanno intervenendo terra a protezione delle aziende agricole dell’abitazione sono andate in fiamme oltre Ottocento ettari di bosco e macchia mediterranea sono incontrato inchieste condotte dai carabinieri per individuare gli incendiari le indagini sono coordinate dalla Procura di Palermo e Termini Imerese di pittura andiamo a tocchi il bilancio delle Olimpiadi nella notte della capitale nipponica un argento e tre bronzi nell’ottavo giorno di gare Italia incrementa il suo medagliere La giornata è cominciata con il bronzo nel nuoto Simona quadarella negli 800 stile è proseguita con quello di Irma testa nella boxe femminile una storica prima volta per le donne del Ring poi l’argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco una giornata ricca di medaglie evidenziare anche il terzo bronzo con Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi categoria meno 81 kg natura al trotto 175 lo strappo e 200 allo slancio Per un totale di 375 kg e infine atagliato anche se la gara era svolta giorni fa parliamo dei Canottieri Bruno Rosetti positivo al covid un’ora prima della sua finale del 400 e sostituito prima che compagnia andassero in bronzo del CONI aveva chiesto di conoscere la medaglia lui il zio ha detto di sì Se tutto bene il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa