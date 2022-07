Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente la cronaca in primo piano torniamo su L’assassinio di alita l’ambulante nigeriano di 39 anni aggredito è ucciso venerdì pomeriggio in pieno centro a Civitanova Marche davanti a numerose persone sarebbe stato seguito dall’aggressore che poi lo avrebbe colpito prima con la stampella appartenente al trentanovenne claudicante a seguito di un incidente stradale facendolo cadere a terra e poi a mani nude fino alla morte l’ho detto ieri il dirigente della squadra mobile di Macerata durante una conferenza stampa presso il commissariato non ci sono motivi legati all’odio razziale nell’omicidio commetto dal 32enne italiano of Claudio Giuseppe ferlazzo le indagini Sono in corso ma la situazione è abbastanza Chiara ha detto il dirigente Tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi con una reazione abnorme da parte dell’ aggressione nei confronti diprima che gli stava chiedendo l’elemosina è prevista lunedì l’udienza di convalida del fermo di ferlazzo chiedo scusa la famiglia della vittima queste le prime parole del operaio arrestato che lavorava da poche settimane in una fonderia di Civitanova Alta la zona centralissima è coperta dai sistemi di videosorveglianza e all’episodio hanno assistito numerosi testimoni La politica non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare e certo che per chi va controcorrente inventa sempre sfavorevole sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggere ti ho ancora peggio contagiarci Così ieri Beppe Grillo sul suo blog intanto capogruppo del Movimento 5 Stelle Davide Crippa annunciato il suo addio dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il gatta per me di un gesto molto sofferta e meditata lungo Lascia anche il ministro Federico dinca Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni le conseguenze della caduta del governo draghi ha detto ieri Non posso che prendere atto delle insanabili divergenze dal mio percorso è Quello assunto nelle ultime settimane del movimentocon la campagna elettorale in vista del voto delle elezioni cerchiamo di recuperare l’entusiasmo e questo invece l’affermazione del presidente del Movimento Giuseppe Conte che non ha dubbi sono convinto ha detto ieri che ancora una volta saremo noi a sorpresa sulla crisi di governo ha sottolineato Il nostro è stato un grande atto di responsabilità nel momento in cui il paese affrontava un emergenza drammatica con un’azione di governo timide assolutamente in idonei ad affrontare le sofferenze delle famiglie imprese in chiusura pagina covid 49571 nuovi contagi in Italia Ti registrano inoltre altri 121 morti crescono le infezioni dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873791 casi di reinfezione pari al 5,4% del totale dei casi nell’ultima settimana la percentuale di infezioni sul totale dei casi segnalati nella stessa settimana risulta pari al 12,6% era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

