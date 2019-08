Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio leader pentastellato Di Maio forza la mano nell’ incontro con il premier incaricato con te li consegna a 20 punti del programma del movimento e conferma la consultazione sulla piattaforma Rousseau tra le priorità dei grillini non c’è la modifica del decreto sicurezza un’altra ragione di scontro con il insieme al nodo del vicepremier e che sta fuori al Di Maio basta minacce o salta tutto dice il leader del PD Zingaretti vacilla il governo pentastellato PD Piazza Affari chiude in rosso lo spread sale a 174 punti base con te hai incontrato anche Franceschini Orlando del Partito Democratico c’è un percorso per un programma condivisoin una nota tutti i conti avrebbe chiesto una rosa di nomi per ciascun Ministero chi devo creati ci avvertono precondizione un chiarimento sulle parole di Di Maio l’uragano Dorian forza categoria 3 e spaventa Florida e Bahamas è pericoloso pone minacce significative può essere il peggiore dal 1992 dicono gli esperti delle National Hurricane Center il presidente Trump firma la dichiarazione di emergenza prendo la strada gli aiuti del dipartimento per la sicurezza nazionale della Protezione Civile statunitense prima ancora che lo tocchi Terra nello stato americano assalto ai distributori dovrà benzina già scarseggia La cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano dando ancora ragione Silvio Berlusconi nella causa contro l’ex moglie Veronica Lario che dovrà restituire quanto ha ricevuto A titolo di assegno per il divorzio il PIL italiano nel secondo trimestre del 2019rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti ed è diminuito dello zero 1 % su base annua l’Istat conferma la crescita zero e rivede al ribasso il dato tendenziale che nelle prime di fine luglio annullo la crescita acquisita per il 2019 risulta Così impari a 0 prosegue da 5 trimestri la fase di stagnazione che caratterizza l’economia italiana la disoccupazione in crescita del 9 % inflazione in aumento di mezzo punto percentuale aumentano i morti sul lavoro del 2% sono stati quasi 600 nei primi sette mesi dell’anno è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

