Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio slitta alle 12 di questo oggi l’incontro sul programma Palazzo Chigi tra delegazioni il PD MoVimento 5 Stelle il premier incaricato Giuseppe Conte per Internet questa mattina 9:30 con te cerca di ricomporre la frattura tra Movimento 5 Stelle Partito Democratico che mette in serio dubbio la formazione del governo Di Maio consegna 20 punti fondamentali per il movimento al premier incaricato e sottolinea o si seguono questi oppure meglio andare a votare poi conferma la consultazione sulla piattaforma Rousseau tra le priorità dei grillini non c’è la modifica dei decreti sicurezza cara e democratici mentre la posizione di vicepremier e per il capo politico è quasi ineludibile basta minacce o salta tutto dice il leaderZingaretti dragano Dorian Si rafforza fino a categoria 4 e si avvicina la Florida minacciando 10 milioni di persone estremamente pericolose potrebbe essere devo anche avverte il presidente statunitense Donald Trump aqualta Miami e inondazioni in città disposte evacuazione obbligatorie in alcune aree dello Stato dove i residenti fanno scorta di cibo e acqua che iniziano a scarseggiare molti benzinai Sono ormai a secco la stima dei danni è tra i 18 e i 20 miliardi di dollari in italiano Nel secondo trimestre del 2019 è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti ed è diminuito dello 01 % su base annua l’Istat conferma così crescita zero e ripete a ribasso il dato tendenziale che le Stime di fine luglio era nullo la crescita acquisita per il 2019 risulta così pari a zero o prosegue da 5 trimestri la fase di stagnazione che caratterizza l’economia italiana disoccupazione ina luglio al 99 percento in frazione un aumento di mezzo punto percentuale più 1% del carrello della spesa mentre aumenta anche il numero dei morti sul lavoro del 2% dall’inizio dell’anno sport in chiusura seconda giornata di campionato la serie è iniziata ieri sera con l’anticipo tra Bologna e Verona vinto dai Rossoblu per 1-0 con gol di Soriano al terzo minuto di recupero al Dallara presente Mihajlovic è tornato sulla panchina contro la Spal combattiamo ogni battaglia per Senise per recita lo striscione Esposto in curva segno di solidarietà al tecnico Rossoblu è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa