Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio previsto in questi minuti l’incontro sul programma Palazzo Chigi tra le delegazioni del MoVimento 5 Stelle e del PD con il premier incaricato con visto In un primo momento questa mattina 9:30 il Presidente del Consiglio incaricato cerca di ricomporre la frattura tra i due partiti una frattura che mette in serio dubbio la formazione del governo dopo la conferma del voto sulla piattaforma Rousseau e le parole del leader pentastellato Di Maio o il programma del MoVimento 5 Stelle o meglio il voto aveva detto tra le priorità dei grillini non c’è la modifica dei decreti sicurezza voluta dal PD mentre la posizione dei vice premier per il capo del movimento è considerato imprescindibile Ma sta minaccio salta tutto dice Zingarettidemocratici avvertono che la precondizione per andare avanti è un chiarimento sulle parole di Di Maio polemica sulle parole di Zaia a una festa della Lega in Veneto Vi aspetto tutti in strada pronti a fare la pozione ha detto il Presidente della Regione L’assassinio di Bob Kennedy sirun è in condizioni stabili dopo essere stato accoltellato in cartiera San Diego Dove si trova da oltre 50 il dipartimento carcerario della California ha detto che un detenuto è stato ferito senza precisarne l’identità la Sociedad fresca confermato che si tratta di siriana grazie a una fonte che ha richiesto animato L’Uomo che ha 75 anni uccise Kennedy il 5 giugno del 68 dopo che questi Aveva dichiarato Vittoria alle primarie fine California Stati Uniti dal uragano Dorian che si è rafforzato fino a categoria 4 si avvicina la Florida minaccia 10 milioni di persone estremamente pericoloso avverte Trump e potrebbe essere devastantealta Miami inondazioni in città disposta evacuazione obbligatorie in alcune aree dello Stato dove residenti fanno le scorte di cibo e acqua che iniziano a scarseggiare e molti benzinai Sono ormai a secco la stima dei danni è tra i 18 e i 20 miliardi di dollari A Venezia si attende il ritorno del Joker uno dei cattivi più conosciuti nel film di Todd Phillips in corso le origini delle Miko di Batman hanno un approccio più autoriale e sociale che offre spazio a una nuova prova d’attore di Walking Phoenix applausi ieri per Mario Martone primo italiano in concorso con il sindaco del rione Sanità di Eduardo e per lei di Polanski al centro delle polemiche è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa