Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio a Palazzo Chigi l’incontro tra i capigruppo del MoVimento 5 Stelle del Partito Democratico con il premier incaricato Giuseppe Conte che ha avuto questa mattina ho un lungo colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per parlare dell’alta tensione tra le due forze che stanno cercando di arrivare alla fine del governo vero pentastellati e democratici Questi ultimi sono infastiditi sul programma lanciato da Di Maio e sulle sue parole un ultimatum che il PD respinge Zingaretti continua a chiedere una stagione nuova e un governo di svolta che può portare al paese fino a 15 miliardi di risparmi sul costo degli interessi sul debito nella polemica e rompe Di Battista è perche quelli del PD considerino ultimatum idee soluzioni sacrosante per il benessere collettivo di gel pentastellato se non ci sarà un chiarimento con te sarebbe pronto anche a rinunciare al leader della Lega Salvini si rivolge duramente ha Mattarella metà fino a questo vergognoso mercato delle poltrone con buchi le lezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani ad Hong Kong La polizia ha sparato lacrimogeni nel tentativo di disperdere gli attivisti che si stavano riunendo davanti al Palazzo governativo tra Lancia i Pietro e laser puntato contro gli agenti secondo i media locali il cannone ad acqua sono tornati in servizio a Dark Road nel frattempo malgrado i divieti disposti della polizia sono ormai migliaia le persone scese in piazza dimostrare contro la legge sulle estradizioni in Cina ea favore della democrazia è stato accoltellato in carcere L’assassinio di Bob Kennedy sirunstabili l’uomo è detenuto in un carcere a San Diego da oltre mezzo secolo il dipartimento carcerario della California ha detto che un detenuto era stato ferito senza precisarne d’identità è stata la sua espressa attraverso una fonte interna che ha richiesto l’anonimato a rivelare l’identità del perito l’uomo ha 75 anni uccise Kennedy il 5 giugno del 1968 dopo che questi Aveva dichiarato Vittoria alle primarie in California è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa