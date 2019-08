Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio a Palazzo Chigi l’incontro tra i capigruppo del MoVimento 5 Stelle del Partito Democratico con il premier incaricato Giuseppe Conte che questa mattina ho avuto un lungo colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’attenzione lite tra le due forze che stanno cercando l’accordo per la formazione della nuova maggioranza in Parlamento il PD chiede spiegazioni al movimento sulle parole di Di Maio che ha presentato un programma in 20 punti dei pentastellati occorre trovare un accordo sulla carica di Vice premier poi sui ministeri e punti di incontro su un programma lipidi vorrebbe rivedere i decreti sicurezza che non sono presenti nel programma del5 Stelle Ponte sarebbe pronto anche a rinunciare all’incarico in caso non ci dovesse essere un chiarimento tra le due parti durissimo Salvini che chiede a Mattarella di mettere fine al mercato delle poltrone convocare le lezioni restituire la parola e la dignità agli italiani partiranno da lunedì controlli sull’uso anomalo di contanti da parte della Wii l’unità di informazione finanziaria incardinata presso la banca d’Italia la misura prevista dalla riforma del 2017 che ne ha fissato per inizio settembre prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche poste istituti di pagamento si potrà sapere il nome di chi di Roberta banconote per oltre €10000 complessivi in un mese non sarà una segnalazione automatica di operazione sospetta ma accenderà un faro da parte delle autorità arabe l’anguria soccorso in mare 13 migranti tra cui 8 bambini che si trovavano a bordo di un barchino sovraccarico in acque maltesi la nave fa parte dellahai che ha comunicato l’intervento lo Sporting chiusura seconda giornata di Serie A alle 18 milan-brescia nel primo anticipo del sabato ieri Bologna ha battuto la Spagna 10 questa sera il big match Juventus Napoli alle 20:45 è tutto appiccare

