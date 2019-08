Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio buon sabato dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno incontro Oggi tra i capigruppo di Movimento 5 Stelle PD con il premier incaricato con te questa mattina prima un colloquio al Quirinale con il presidente della repubblica dopo l’attenzione salita tra 56 le tende per l’auto è sul programma lanciato da Di Maio che hai giocato il voto un ultimatum anche il PD respinge Zingaretti continua a chiedere una stagione nuova e un governo volta che firma può portare al paese fino a 15 miliardi di risparmi sul costo degli interessi sul debito delle polemiche rompe Di Battista È paradossale dice che quelli del PD considerino ultimatum idee soluzioni sacrosante per il benessere collettivo se non ci sarà un chiarimento con te sarebbe pronto anche a rinunciare all’incarico buonissimo Matteo Salvini che si rivolge a Mattarella mettere fine a questo vergognoso mercato delle poltroneelezioni restituisca la parola e la dignità agli italiani la polizia di Hong Kong ha sparato lacrimogeni nel tentativo di disperdere gli attivisti che si stavano riunendo davanti ai palazzi governativi tra lanci di pietre il laser puntati contro gli agenti secondo i media locali canoni d’acqua sono tornati in servizio per le frattempo malgrado i divieti disposti dalla polizia sono ormai migliaia le persone scese in piazza dimostrare contro la legge sulle estradizioni in Cina a favore della democrazia andiamo negli Stati Uniti perché L’assassinio di Bob Kennedy è in condizioni stabili dopo essere stato accoltellato in carcere a San Diego Dove si trova da oltre 50 anni che divertimento o campionario della California ha detto che un detenuto è stato ferito senza precisarne l’identità Tuttavia ha confermato che si tratta dell’ assassino di Kennedy grazie ad un Montichiari chiesto l’anonimato l’uomo che ha 75 anni ucciso Kennedy 5 giugno 1968 dopo che questi Aveva dichiarato Vittoria alle primarie in California se siamo degli Stati Uniti in chiusura alloraSi rafforza fino a categoria 4x avvicina la Florida minacciando 10 milioni di persone estremamente pericoloso avverte Donald Trump potrebbe essere devastante aqualta Miami inondazioni in città si sposta evacuazione obbligatoria in alcune aree dello Stato dove gli studenti fanno le scorte di cibo e acqua che iniziano a scarseggiare Ascolti i benzinai Sono ormai a secco la stima dei danni e fra i 18 Ei 20 miliardi di dollari. per il momento le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa