Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio ho appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura la Alan kurdi nave della LG tedesca si hai preso a bordo in mattinata 13 migranti tra cui 8 bambini che si trovavano a bordo di un barchino sovraccarico finta Che vento fa sapere sia avvenuto in acque maltesi argomento la trascrizione dell’atto di nascita di un minore che non ha legami di sangue con un italiano è contraria ai Principi costituzionalmente garantiti quali sono quelli relativi al diritto alla cittadinanza italiana è uno dei passaggi del ricorso con il quale il Viminale tramite l’avvocatura ha impugnato in appello il decreto con il quale il tribunale di Bari il 21 Maggio aveva respinto la prima opposizione del ministero contro la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino che ha 3 anni figlio di due donne un inglese un’italiana fatta dal Comune di Bari nel due Mila17 partiranno da lunedì controlli sull’uso anomalo di contanti da parte dell’ unità informazione finanziaria incardinata presso la banca d’Italia la misura prevista dalla riforma del 2017 che mi ha fissato inizio a settembre prevede l’invio delle comunicazioni sui prelievi e versamenti presso banche poste istituti di pagamento si potrà sapere il nome di chi ritira Umberto a banconote per oltre €10000 complessivi in un mese non sarà una segnalazione automatica di operazione sospetta Ma ce n’era un faro da parte delle autorità l’ultima notizia in chiusura caso diplomatico Per Andrea Stramaccioni Iran altezza italiano chiamato la scorsa estate alla guida di una squadra di Terrana è stata inserita questa mattina la partenza per l’Italia prevista in concomitanza con la pausa del campionato all’aeroporto la polizia iraniana contestata al tecnico noi tre collaboratori funghi visto turistico scaduto tra la sorpresa di promozioni che attirano e per lavoro da 3 mesi immediate il contatto con l’Ambasciata italiana per affrontare tutta la situazione era l’ultimaper il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa