Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura per favore Fate scendere i profughi dalla Mari Ionio e questo l’appello dell’arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro dalle di avvenire si tratta di una situazione Umanitaria gravissima e assistiamo ad una forma ingiustificata di durezza nei confronti di chi è rimasto a bordo e sottolinea poi che i diritti umani vanno difesi sempre e comunque la turbina video LG tedesca sia soccorso e presa a Borgo 13 migranti tra cui lato bambini che si trovavano a bordo di un barchino sovraccarico di intervento dice sia avvenuto in acque maltesi che del caso diplomatico Per Andrea Stramaccioni in Iran l’allenatore italiano chiamata la guida di una squadra di calcio di Tirana è stata impedita la partenza per l’Italia prevista in concomitanza con la pausa del campionato all’aeroporto la poliziatestata tecnica i tuoi tre collaboratori un visto turistico scaduto tra la sorpresa di formazione in cattedrale per lavoro da 3 mesi a casa di Sara negato la circostanza non solo non è andato in aeroporto ma non ha presentato richiesta di ferie dirigenti afferma intervenne anche l’ambasciata d’Italia a Tirana Che ha contattato le autorità iraniane come ultime notizie in chiusura partono da lunedì i controlli sull’uso anomalo di contatto da parte dell’ unità informazione finanziaria incardinata presso la banca d’Italia a misura prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche poste istituti di pagamento si potrà sapere il nome di chi ritira banconote per oltre €10000 complessivi in un mese è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

