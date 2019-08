romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi pomeriggio sei stato un incontro tra i capigruppo di Movimento 5 Stelle PD con Conte il premier incaricato ha avuto questa mattina un lungo colloquio al Quirinale con il presidente della repubblica dopo la tensione per l’auto il programma lanciato da Di Maio punti Ma tu ma che il PD respinge zingari ti chiede una stagione nuova è un governo di svolta che afferma rilanciano i dati del Sole 24 Ore può portare fino a 15 miliardi di risparmi sul debito di Battista dice paradossale che il PD consideri ultimatum idee e soluzioni sacrosante per il benessere collettivo se non ci sarà un chiarimento con te sarebbe pronto anche a rinunciare al carico durissimo Matteo Salvini Mattarella metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone convochi le lezioni se restituisca la parola e la dignità agli italiani di essere la polizia di Kong ha ripresoIlaria intorno al parlamento il consiglio legislativo dopo un’ora circa di guerriglia con i manifestanti che oltre a tagliare mattoni pietre e oggetti pesanti all’indirizzo degli agenti in tenuta antisommossa Hanno lanciato Molotov all’interno del Recinto che circonda l’edificio secondo i media molti attivisti sono indietro in Jackie verso One Side and kaldewei l’ultima notizia in chiusura Vivendi si rallegra per la decisione presa dal tribunale di Milano che le riconosce il diritto di prendere parte di votare come socio al 9,99% all’assemblea straordinaria di Mediaset del prossimo 4 settembre si legge in una nota diffusa da lì in cui Si annuncia che vive in vivo Ti racconto il progetto di fusione tra Mediaset e Mediaset Espana soddisfazione viene espressa dal Biscione che parla di vittoria di Pirro dei Francesi è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa