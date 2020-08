Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio o 268218 i casi totali di coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore È stato di 1365 contatto con un lieve rallentamento rispetto al dato dei 1444 contagi di sabato 4 le persone decedute in totale decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35477 sono 200 8536 i guariti mentre 86 persone in terapia intensiva ma nel bollettino di ieri viene specificato che la regione Basilicata comunicherà solo oggi il numero dei campi e dei casi testati nella giornata di domenica il maltempo due sorelle Una di 3 anni l’altra più grande di 14 sono morte travolte da un albero caduto sulla tendapeggio la sciagura nel camping Verde Mare di Marina di Massa in provincia di Massa Carrara che abbiamo ancora argomento erano Giunti all’alba di ieri davanti alla spiaggia di Sellia Marina Catanzaro sulla costa Ionica di quest’ultima provincia a bordo di un’imbarcazione a vela donne uomini alcuni bambini in tutto poco più di una ventina di persone alla ricerca della solita terra promessa a terra però non hanno potuto richiede la loro barca è stata presa in consegna da una unità navale della Guardia di Finanza per essere scortata fino al porto di Crotone da dove poi avrebbero dovuto raggiungere Lube regionale per l’accoglienza dei migranti di San mamma quando avevano già percorso metà del tragitto però è venuta la tragedia davanti alla spiaggia di Praia Longa In quest’ultima Domenica d’agosto ancora affollata dai bagnanti che da lontano hanno assistito alla scena la piccola imbarcazione ha improvvisamente preso fuoco migranti 450 sbarchi a Lampedusa scoppia la protesta nella notte il sindaco martello minaccia lo sciopero di chil’isola Viminale via invece altre tre navi quarantena Torniamo a parlare di scuola precariato graduatorie provinciali per le supplenze facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico che per la prima volta quest’anno saranno utilizzate subito dopo le gare e c’ho le graduatorie ad esaurimento che dopo gli ultimi Cenerò lo saranno pressoché esaurite per dare uno dei tanti 200.000 contratti di insegnamento al 30 giugno al 31 agosto per iniziare questo nuovo anno scolastico insegnamento che riguarderà anche quei contratti che porteranno diciamo al lavoro fino al termine delle attività didattiche comunque fino alla supplenza annuale per questo motivo è molto importante è la posizione che si è in graduatoria ANIEFavvalorare il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che è stato negativo sulla nuova tabella di valutazione dei titoli Specialmente in cui alcuni titoli sono stati dopo 15 anni e salutati alpitel Addirittura non sono stati proprio preso in considerazione Ecco perché è ancora possibile per chi ha presentato la domanda è perché progettato questi titoli poter ricorrere entro lunedì in maniera tale da puoi avere delle risposte del tribunale amministrativo perché dopo vent’anni ancora una volta è tipo dell’amministrativo rispetto a un assenza di previsione legislativa altri e quindi rispetto alla discrezionalità dell’amministrazione andrà a valutare se questa discrezione dita ASL di tfcp di ragionevolezza di principio di affidamento di tutti quei precari erano già inseriti nelle graduatorie d’istituto quindi è molto importante per chi ha dichiarato costituite dal lato della domanda a ricorrereal tribunale amministrativo per aver riconosciuto dei diritti che gli vengono Alessia e quindi per guadagnare delle posizioni in graduatoria basta visitare il sito della cioè aderire ed è buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa