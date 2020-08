Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio la scuola è troppo importante per diventare un terreno di scontro avviare l’anno scolastico in sicurezza deve essere obiettivo comune perché la scuola non è un tema di propaganda lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un’intervista al Corriere della Sera nella Palestrina e la sua solidarietà la ministra Azzolina regioni governo Si confronteranno oggi sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola alla luce anche delle nuove linee guida definitive del comitato tecnico-scientifico i presidi un’autocertificazione dei genitori per i minori gli infermieri si propongono invece i9000 per presidiare ogni giorno e ogni Plesso scolastico e verificare l’applicazione delle misure anti covid cittadino oggi a Massa dove nella frazione di Marina sono morte le due sorelline di 3-14 anni schiacciate da un albero caduto per il maltempo sulla tenda da campeggio nella quale dormivano nel varesotto ancora senza esito le ricerche del 3mi hai travolto da un torrente in piena riaperta l’autobrennero in Alto Adige oggi allerta arancione in Veneto Alto Adige Lazio Gialla in Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Marche Molise Puglia e Sicilia Toscana e Umbria Vasto incendio doloso nel palermitano d’arquati in 400 prosegue il calo dei nuovi contagi da coronavirus in Italia altri 1.365 un giorno a fronte di oltre 80 mila tamponi quattro idee intanto la pandemia avanza nel mondo i casi totali ufficialmente registrati hanno superato i 25 milioni con gli Stati Uniti oltre quota 6 milioni L’India ha superato il Messico per numero di morti provocati dal covid con un bilancio complessivo di €64469 al terzo posto nella classifica mondiale dopo gli Stati Uniti ha il Brasile Lampedusa minaccia lo sciopero generale per la crisi migranti Oggi il sindaco martello ne discute le categorie produttive attesa Intanto stasera all’isola la prima delle tre ulteriori navi quarantena ieri un barcone con a bordo 21 migranti ha preso fuoco al largo di Crotone mentre erano in corso le operazioni di trasbordo almeno tre ipiù che mette in discussione il principio della unica Cina pagherà a caro prezzo è il monito del ministro degli Esteri cinese vanghi lanciato oggi nella sua visita in Germania parlando della missione Taiwan del presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos definita una provocazione vang nel resoconto del Global Times ha detto che Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese che sfidare il principio del l’unica ci significa farsi nemici 1,4 miliardi di cinesi oltre a violare fiducia e internazionali borse asiatiche rialzo guidate da industria energia bene il Giappone con il Nikkei chiude in rialzo così come il topics con la produzione industriale salita più delle previsioni mentre sono cadute più del previsto alle vendite al dettaglio in controtendenza Taiwan e la corea così come a mercati ancora aperti Mumbai e Sidney nonostante un di Nardini lordi operativi delle aziende apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi le credenziali delle obbligazioni italiane di 145,6 punti Con un rendimento del 1 e 0 43 *Varenne Buffon scommette sulle società di trading giapponesi la sua berkshire Hathaway in una nota ha spiegato di aver acquistato la borsa di Tokyo nel corso di un anno il 5% circa in cinque primarie compagnie del settore con un esborso stimato da Bloomberg in oltre 6 miliardi di dollari la mossa dell’oracolo fatta per mantenere gli investimenti nipponici a lungo termine ha fatto schizzare i coinvolti anche per il possibile incremento delle quote i thought you marubeni Mitsubishi misuri e sumitomo un sostenitore di Trump è stato ucciso a Portland Durante gli scontri con i manifestanti Black lives Matter Riposa in pace J Twitter presidente americano guidando e Nord Trump istiga alla violenza cosa Intanto il leader dei senatori demtuar poco prima il presidente americano aveva detto solo modo per fermare la violenza nella città e attraverso la forza e questo per il momento era l’ultima notizia noi ci risentiamo più tardi buon proseguimento di ascolto e buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa