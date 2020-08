Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitali in studio aperto dal 26 agosto per i corsi di recupero il più importante istituto superiore di Verbania il Cobianchi è stato chiuso per un caso di contagio covid e l’ho annunciato la preside Vincenza Maselli precisando che l’attività didattica è sospesa per consentire la sanificazione degli ambienti confronto tra regioni e Governo sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola da domani via le lezioni di recupero il capo dello Stato in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Maria Montessori Ricorda che la comunità della scuola e risorsa decisiva per il futuro della comunità Nazionale ma facciamo il punto sulla situazione scuola con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFper consentire al maggior numero di persone di poter frequentare neanche tutto il corso in primo luogo perché i 20mila posti già attivato il doppio rispetto all’anno passato grazie all’esistenza e ricorsi della presenza del sindacato anche l’anno scorso Comunque non bastano rispetto ai 50000 posti che saranno dati in supplenza il prossimo sposti in posti in organico in deroga e poi in secondo luogo perché comunque tutti coloro che da più anni insegnino su posti di sostegno di tenerlo che abbiamo di poter partecipare comunque direttamente a questo coso un po’ Come si era fatto nei pasti così come riteniamo anche chi superi il criterio della sufficienza in diciotto trentesimi o comunque rispetto a una nuova sentenza del tribunale che potrebbe riaprire i numeri rispetto ai posti tanti ti abbia diritto comunque poter partecipare agli scritti quindi andiamo al Contei criteri della prova preselettiva chiunque interessato deve Aderire a corsi e ricorsi per poter quindi cercare di frequentare un corso che sia nel di tutto utile rispondente alle esigenze di organico che sono sotto gli occhi di tutti la polizia antiterrorismo britannica ha reso Noto di aver arrestato ieri sera in italiano è un cittadino del Kuwait in aeroporto londinese di Stansted secondo quanto riporta il Guardian all’italiano Ha 48 anni e il kuwaitiano 34 entrambi Erano su un volo della compagnia aerea Ryanair proveniente da Vienna il volo scrive la BBC è stato intercettato da aerei da caccia Typhoon della Royal forte In seguito a una segnalazione di una minaccia la sicurezza a bordo e nel secondo trimestre 2020 il file corretto per gli effetti di calendario di stagionali diminuito del 18% rispetto al trimestre precedente e del 17 7% nei confronti del secondo trimestre 2019 La stima preliminare della variazione congiunturale del PIL diffusa il 31 luglio 2001è stata della meno 12 4% mentre quella tendenziale del 17 3% in meno ad agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registro nome dello 0 e 3% su base mensile una diminuzione dello 0 5% su base annua apertura in rialzo per Piazza Affari l’epidemia da covid-19 brucerà Nel 2020 116 miliardi di consumi con una media di €1900 a testa lo calcola la Confcommercio nel sottolineare che sia a livello nazionale il calo dei consumi sarà del 10 9% rispetto al 2019 il maggior percentuale si avrà nel Trentino mentre il Molise registrerà un calo del 7 2% il nord e l’aria più penalizzata con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nel otto regioni e con la Lombardia che registra la maggiore perdita in valore assoluto mentre nel mezzogiorno la riduzione della spesa è più contenuta ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa