Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale è ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella una scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità il Presidente della Repubblica ricorda il centocinquantesimo anniversario della nascita di Maria Montessori Conte diceria delle scuole nostra priorità e sulla scuola di Maria Montessori abbiamo chiesto un commento a Giulio bacosi giurista e magistrato presidente di democrazia nelle regole sono come si è aggiornato anche il presidente Mattarella nasceva le due trecce Maria Montessori una vita spesa per l’insegnamento e per i giovani moriva il 6 maggio 1952 dei Paesi Bassi quando era già in vigore la nostra carta costituzionale secondo il cui articolo 34 esce la scuola è aperta a tutti l’istruzioneimpartita per almeno otto anni è obbligatoria è gratuita i Capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli Studi La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso proprio in forza di posare perché covid non fermerà la scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità Nazionale come ha detto il presidente con il tuo carico di socialità e di prime lezioni di vita per lungi dall’essere autoritario sappia di essere autorevole oltre che competente sulla tomba di Maria Montessori troviamo scritto nella nostra li quelli italiano il cui padre fu Dante Alighieri Io prego i cari bambini che possono tutto di unirsi a me per la costruzione della Pace negli uomini e nel mondoVespri preghiere ci Sortino sotto l’egida della Costituzione repubblicana ad aiutare i nostri figli dei nostri ragazzi nella costruzione di un futuro migliore di quello che i Padri hanno lasciato a lui il PIL Italia meno 18 % nel secondo trimestre mai così in calo dal 1995 a trascinare la caduta del PIL è stata soprattutto la domanda interna con un apporto particolarmente negativo dei consumi privati e contributi negativi rilevanti investimenti e variazioni delle scorte ma il tempo che continua a flagellare tutto il nord Italia che usando quello che il dente Il Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria devastazione in cui si iniziano a contare oltre i danni anche le vittime una situazione aggravata dal controesodo in particolare in Trentino Alto Adige dove per l’esondazione del L’Adige Legnano autostrada del Brennero ieri è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele resta chiusa la ferrovia è la statale del Brennero a nord di Bolzano l’autobrennero è stato invece è riapertae voltiamo ancora pagina covid crisanti quadruplicare i tamponi su scala Nazionale sileri necessario con influenza raddoppiare se non quadruplicare i test anti-covid Concorde Andrea crisanti docente di microbiologia all’Università di Padova e il viceministro salute sileri controlli devono essere mirati bisogna identificare gli asintomatici ed è tutto buon proseguimento di appuntamento a più tardi

