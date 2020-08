Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus apertura Commissione Europea parteciperà al kovax l’iniziativa VMS per garantire l’accesso al vaccino anti covid a tutti i paesi del mondo lo Annuncia il presidente Ursula von der leyen primo gesto concreto un contributo da 400 milioni di euro in garanzia sostegno di kovax intanto Mosca annuncia che la consegna di grandi Lotti del suo vaccino contro il virus inizierà a settembre l’ha detto il ministro della sanità in russo e medici regione Aggiungendo che un certo numero di altri vaccini sono in fase di registrazione raggiungeremo le quantità massime nel periodo novembre-dicembre l’epidemia Davide 19 brucerà Nel 2020 116 miliardi di consumi con una media di €1900 a testa lo calcola la Confcommercio nel sottolineare che sia a livello nazionale il calo dei consumi sarà del 10,9% rispetto al 2000per una perdita di 116 miliardi il maggior calo percentuale si avranno in Trentino meno 16 % mentre il Molise registrerà un calo del 7,2 % il nord dell’area più penalizzata meno 11,7% con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue otto regioni e con la Lombardia che registra la maggiore perdita in valore assoluto meno 22,6 miliardi di consumi mentre nel mezzogiorno alla riduzione della spesa più contenuta meno 8,5 % in chiusura Zlatan Ibrahimovic ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Milan per una stagione con un ingaggio di 7 milioni di euro ogni tip top avere ricevuto ieri sera lei si sente un po’ negativa coronavirus in tarda mattinata il centravanti svedese 39 anni a ottobre ti ho presentato a casa Milan per siglare il contratto e nel pomeriggio si allenerà con il resto della squadra ora si attende l’annuncio ufficiale con svelato anche il numero di maglia ha scelto probabilmente l’undici è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa