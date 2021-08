Ultime Notizie Roma del 31-08-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno domani entrerà in vigore l’obbligo del Green pass per scuole treni aerei e bus a lunga percorrenza il Viminale alto il livello di attenzione monitora stazioni ferroviarie e scali aeroportuali per evitare che le proteste Supererò livelli di guardia il popolo del No è in fermento da giorni pronto a manifestare La minaccia il blocco della circolazione dei treni di associano in molti si stanno dando appuntamento a 4 alle città in cui sono previste iniziative contro il passaporto vaccinale prendono le distanze sindacati di categoria diciamo no alle minacce di bloccare i treni nella maggiore in stazione italiane auspichiamo un doveroso ripensamento dava dei promotori della protesta una Green pass i rischi connessi scrivono sono evidenti Mi serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori utenti aggiungono i sindacati specificando di sostenere la campagna vaccinale tanto perche per gli utenti del servizio pubblico e sale in cinque regioni emilia-romagna friuli-venezia Giulia Piemonte Sardegna Sicilia il tasso di occupazione delle terapia intensiva dei pazienti covid toccando il pedice centro Le due Isole maggiori sopra la soglia di allerta del 10% e quanto emerge dai dati del monitoraggio giornaliero a cura dell’agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali di ieri 30 agosto Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto reparto 4 regioni Abruzzo Calabria Campania Sicilia segnare un aumento giornaliero in particolare la Calabria per 100 arriva il 17 e la Sicilia + 2% al 23% entrambe Oltre la soglia di allerta del 15% riusciamo in Sicilia una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata oggi dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel palermitano alle 6:14 centro è stato localizzato in mare al largo di Cefalù è stato avvertito dalla popolazione anche nel capoluogo in molti sono stati svegliati dal primo re tantissime le chiamate ai vigili del fuoco finora non vengono segnalo sport vogliamo a Tokyo Giulia terzi ha ottenuto l’oro Nei 100 metri stile libero femminile di nuoto categoria S7 alle Paralimpiadi capitelli non ti record paralimpico e la quarta medaglia per La Bergamasca dopo loro nella staffetta 4 x 100 stile libero Gli Argenti nella staffetta 4 50 stile libero e nei 400 stile libero in argento poi conquistato da Stefano Raimondi e 100 per far la categoria s10 il 23 libero ne ha ottenuto la sua quarta medaglia a questi giochi che l’Italia è il 43esimo podio è tutto grazie per averci seguito informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa