Ultime Notizie Roma del 31-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Apri l’ Luigi in studio i dati della pandemia nelle ultime 24 ore 5498 positivi individuati su oltre 307 mila tamponi fkt tasso di positività l’uno e 8 % in calo rispetto altri 88 % di lunedì 75 le vittime nell’ultima giornata il tasso di occupazione delle terapie Intensive nelle regioni italiane e sale in emilia-romagna friuli-venezia Giulia Piemonte Sardegna e Sicilia sulla Green pass per l’intervento del sottosegretario all’interno Carlo sibilia dopo le minacce di blocco alla circolazione ferroviaria da parte di sedicenti gruppi novax se qualcuno arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni Andrea Incontradadenuncia per interruzione di pubblico servizio un conto e manifestare pacificamente altre cose creare disagi alle altre persone come tendo di fatto un reato dovremmo essere intransigenti ha detto sibilia il vetro degli Esteri Luigi Di Maio è stato minacciato di morte un altro infame da giustiziare è necessario il piombo Devi crepare queste minacce da parte di no Sennò greenpass arrivate alle ministro dopo le sue dichiarazioni a favore della campagna vaccinale Intanto i dati dell’economia sorridono PIL italiano in crescita secondo l’Istat nel secondo trimestre per due 7 % sull’anno è una più 17 e 3% il dato conferma le Stime preliminari per l’anno in corso c’è una crescita già acquisita delle 4:07 % più alta mai registrata dall’inizio delle serie storiche nel 1995 Cambiamo argomento andiamo in Afghanistan e le truppe statunitensi lasciano Kabul talebani esultanostoria degli afghani dicono Cala così il sipario sul conflitto in Afghanistan il più lungo nella storia americana la missione in effetti era iniziata ormai quasi 20 anni fa Poco dopo il 11 settembre come ricordato dal Generale Kenneth Mackenzie capo del comando centrale statunitense in e chiusura cinema domani il via alla mostra del Cinema 2021 Venezia 78 un’edizione particolarmente ricca una decina e titoli più attesi in testa alla top ten e cioè di un e di Denis Villeneuve tra i registi in gara anche Paolo Sorrentino con è stata la mano di Dio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

