Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 31 agosto Buongiorno da Francesco Vitale in studio e mo ieri a 91 anni Michael Gorbaciov ultimo leader dell’Unione Sovietica un uomo di pace esemplare che aperto la Russia la libertà lo hanno definito da ultimi Johnson è Macron Ma chi è rispondo in tempo le difese russa sul fronte del terzo e accusa Mosca di bombardare i corridoi necessari al passaggio della missione della Japigia oggi nella centrale nucleare zaporizhia succhiano l’energia l’allarme e delle imprese italiane che parlano di extra costi per 60 miliardi rischio di industrializzazione extra profitti entro oggi mini sanzioni poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 20% scatta una maxi-multa gas pronuncia intanto non lo stop al gasdotto Nord stream con mosca che dà la colpa problemi derivati alle sanzioni una perturbazione di origine Atlantica raggiuntoItalia determinando un sensibile peggioramento meteo sulle regioni del nord in estensione parte del centro ieri allagamenti e danni nel Modenese per un nubifragio allerta gialla per il maltempo a ginocchio regioni e al cinema la mostra del cinema di Venezia oggi al via con la consegna del Leone d’Oro alla carriera e Catherine Deneuve primo film in concorso e White noise di Noah baumbach morta 32 anni l’attrice Charlize orchestra e coro dell’Arena di Verona contestano le ultime performance di Placido Domingo definendo non più all’altezza della sua fama del suo compito affidato li portano gli anticipi della quarta giornata di Serie A di calcio il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo mentre l’Inter battere te uno lo Cremonesi al Meazza è la Roma Domina 30 sul Monza all’Olimpico oggi in campo Empoli Verona salvare Lazio Fiorentina 18:30 Juventus Spezia Napoli Lecce 20:45 dai tutto per il momento buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa