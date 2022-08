Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo stop stamani per tre giorni alle forniture di gas all’Unione Europea dalla Russia per lavori di manutenzione al nord stream dice che mo dà la colpa problemi derivanti dalle sanzioni occidentali sul camion e argento darmi delle imprese italiane che parlano di extra costi per 60 miliardi e rischio deindustrializzazione extra profitti entro oggi mini sanzioni poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 5% scatta una maxi-multa è morto ieri a 91 anni mikhail Gorbaciov ultimo leader dell’Unione Sovietica un leader raro che il lavoro per un mondo più sicuro l’ha definito biden Kiev Tu intanto le difese russe sul fronte del Carson e accusa molte di bombardare i corridoi necessario al passaggio della missione della IAA partita stamani da Kiev e attesa in giornata nella centrale nucleare di Zaffirile ho tenuto il decreto di perquisizione nella residenza di Trump amara lago dopo aver avuto evidenze Che documenti governativi erano stati probabilmente nascosti e rimorsi nei depositi presumibilmente costruire un indagine del governo secondo il dipartimento di giustizia americano Afghanistan oggi i talebani celebrano nel primo anniversario della fine della guerra con gli Stati Uniti una perturbazione di origine Atlantica raggiunge l’Italia determinando un sensibile peggioramento meteo sulle regioni del nord in estensione parte del centro ieri allagamenti e danni nel Modenese per un nubifragio allerta gialla per il maltempo oggi in otto regioni Emilia Romagna Liguria Lombardia Marche Piemonte Toscana Trentino e Veneto al via oggi la mostra del cinema di Venezia con la consegna del Leone d’Oro alla carriera ha Catherine Deneuve primo film in concorso e White night di Noah baumbach morta 32 anni l’attrice charden orchestra e coro dell’Arena di Verona contestano le ultime performance di Placido Domingo definendoloPiazza della tua fame del compito affidatogli Sport negli anticipi della quarta giornata della Serie A di calcio il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo mentre l’Inter batte 3 a 1 la Cremonese al Meazza il Roma Domina 3 a 0 sul Monza all’Olimpico oggi in campo Empoli Verona Sampdoria Lazio Udinese Fiorentina alle 18:30 Juventus pezzi e Napoli Lecce 20:45 US Open avanti sinner Musetti Fognini auto Bronzetti cocciaretto e Paolini e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa