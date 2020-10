Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono tre 84 nuovi casi di coronavirus 199 Morti nelle ultime 24 ore con un incremento delle terapie Intensive di 95 unità questo il bollettino di ieri 30 ottobre scontri a Firenze la notte nel corso di un corteo non autorizzato contro il dpcm secondo il 118 ci sono più contagiati con sintomi rispetto alla prima fase nel mondo sono oltre 45 milioni contagiati ho milioni di case in soli due giorni 10 milioni il numero di casi di covid registrato in Europa è il codice è ancora in primo piano in questo appuntamento informativo dalle scuole allo sport alle ordinanze firmate regione per regione in Piemonte e Puglia tutti gli istituti devono adottare didattica distanza nelle Marche Stoppa anche gli allenamenti sportivi a livello amatoriale sono alcune delle ultime restrizione adottate daigovernatori per cercare di limitare i contagi andiamo all’ estero Stati Uniti 20 20 sondaggio della FOX dice che si riduce vantaggio biden su Trump secondo la rilevazione il candidato Democratico otto punti di vantaggio con il 52% delle preferenze a Fronte del 44% del presidente Nelson viaggio precedente di 3 settimane fa il vantaggio era di 10 punti Kobe Hayden che aveva il 53% dei consensi contro il 43% di Trump intanto ultimi comizi per i due Sfidanti in vista del 3 novembre sono 84 milioni di americani che hanno già votato nel Mar Egeo il terremoto tra Grecia e Turchia di magnitudo 7 un vero e proprio mini Tsunami la scossa è stata registrata al largo di Samos diversi edifici sono crollati a Smirne sulla costa turca le vittime secondo un bilancio provvisorio sono meno 24 i feriti almeno 800 sull’isola greca sono invece due i morti si tratta di due adolescenti travolti da un muro mentre tornavano da scuoladi musica anticipato dal singolo giorni deserti è uscito ieri 30 ottobre lettere da altrove il nuovo e originale sposi Un album del producer scrittore regista Lory fatti disponibile in formato vinile sulle piattaforme streaming in bici download un concept-album lettere d’altrove Come spiega i nostri microfoni il Lory muratti Concept album nel senso più tradizionale del termine ovvero è di quelle avventure musicali che nascono da una vicenda che però è narrativa e letteraria in questo caso questo lavoro nasce durante l’isolamento che tutti abbiamo vissuto nella scorsa primavera con isolamento che io ho cercato in qualche modo di far diventare foriero di qua guarda anche che fosse per me memorabile qualcosa da ricordare in positivo oltre a tutto quello che abbiamo vissuto è che continuiamo a vivere anche su un fronte che positivo non è e quindi mi sonola creatività che è una dimensione permetti rifugio punto anche terapeutico e in questa dimensione di un ex ricovero barche sul lago un piccolo lago di Monate dove io vivo in Italia o ambientato una narrazione che si è occupata fondamentalmente di emozioni dell’uomo e di una dimensione più piccola oggi che spirituale e non di quello che stava accadendo oltre le mura oltre la collina Come dico in alcune canzoni e da lì è nato il l’album Quindi come appunto una serie narrativa o poi trasposto tutta questa vicenda in canzoni e quindi non contattarlo per questo motivo Lory noi normalmente diciamo che nella musica ci permette di viaggiare un viaggio un percorso verso tante destinazioni mai forse come in questo caso un album mi pare qui 83giusto all’interno di questo album forse ci permettono davvero di viaggiare anche attraverso l’esperienza che magari hai tu sperimentato in occasione proprio del da una domanda molto interessante Perché si parla di viaggio ma si parla di piazza in mobile in questo senso io sono sempre stato affascinato dalla geografia emozionale c’è dopo il modo di stare dentro i luoghi facendoli respirare per me angoli di storie di vita e di viaggio Ur immobili Non a caso mi hanno sempre affascinato moltissimo gli hotel e gli aeroporti luoghi di passaggio quei luoghi dove il tempo si sospende e e diventano non luoghi fondamentali ed è tutto buon proseguimento di ascolto

