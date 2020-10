Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione della Luigi in studio gli Stati Uniti registrano nuovo record nell’incremento dei contagi oltre 94 Mila in 24 ore secondo mi lancio della pena America Latina e Caraibi La zona più colpita mondo sono stati superati i 400 mila decessi da inizio pandemia nella conta dei decessi il Brasile al primo posto con quasi 160 mila vittime i migliori finiscono che anche il Regno Unito è una qualche forma di lockdown nazionale con una possibile Stretta in Inghilterra dalla prossima settimana in Italia 31000 contagi ieri rapido peggioramento e l’indice Rete7 e oltre due in Lombardia e Piemonte l’istituto superiore di sanità parla di rischio elevato in undici regioni Calabria Emilia Romagna Lombardia Piemonte la provincia di Bolzano sononello scenario 4 il peggiore la situazione considerata molto grave ovunque con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose regioni e torna l’invito ad evitare contatti a stare a casa il più possibile record di tamponi in 24 ore oltre 215000 teste in terapia intensiva 1746 persone il governo al bivio dell’account Se necessario c’è nessun l’onere dice il ministro degli affari europei Amendola una ventina di Fermati negli scontri di ieri sera a Firenze in quella che il sindaco Nardella definito una notte surreale e dolorosa con lancio di sassi e bottiglie Molotov contro la polizia costretta a caricare almeno 6 volte alcuni poliziotti sono rimasti feriti nei tafferugli Non è così che si manifestano le proprie ragioni che sfreccia Firenze deve pagare per quello che ha fatto ha detto Nardella lo sport in chiusura calcio è Serie A sesta di campionato quest’oggi 3tcp in campo Crotone Atalanta alle 15 inter-parma alle 18 Bologna Cagliari Alle 20:45 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa