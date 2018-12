Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi in studio la manovra di bilancio e legge il si definitivo alla camera ieri sera con 313 voti a favore di cinque stelle lega 70 nodi Forza Italia Fratelli d’Italia PD è Leu non hanno partecipato al voto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il testo appena aggiunto al Quirinale esulta il premier Giuseppe Conte l’Italia riparte ha detto è scritta col cuore Pensando gli italiani sono state le parole del vice premier Di Maio il ministro dell’economia Tria Rivendica di aver evitato il commissariamento dell’Unione Europea per 57 anni ma la Commissione Europea sede saprò detto e seguiremo attentamente l’esecuzione della legge aperto il commissario europeo gli affari economici Pierre moscovici tensioni in aula durante il dibattito parole grosse censura del Presidente della Camera fico ad una deputata 5scontro tra lega e Forza Italia per il PD invece è una manovra pericolosa non c’è il cambiamento potevo non scriverla Renzi e la Boschi attaccato la meloni bagarre anche per un post poi cancellato del blog 5 Stelle sul terrorismo la democrazia sotto attacco Palazzo Chigi smentisce il rimpasto non esiste non se n’è mai parlato ha assicurato restano in carcere 3 ultra interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre a Milano prima di Inter Napoli è stata un’azione in stile militare preordinate avvenuta distanza scrive il gip Guido Salvini nell’ordinanza può scatenare reazioni simili anche pisodi di rappresaglia. resta invece libero il capo ultras della curva dell’Inter Marco piovella parla il padre di Daniele Belardinelli il tifoso interista travolto è ucciso da un sub per chiedere all’investitore di costituirsi la polizia lo troverà è meglio che lo faccia lui di persona sulla brexit parla il ministro britannico Foxla brexit potrebbe anche non esserci il 29 marzo c’è una probabilità del 50% se il Parlamento li getterà l’accordo della Premier mai sul divorzio mentre sarebbe sicuro al 100% con il si della Camera dei Comuni sono state le sue parole L’uscita dei Londra dell’Europa è uno dei temi chiave del Prossimo semestre europeo anche per questa Bruxelles ci sono dubbi sulla capacità di gestire la presidenza di turno da parte della Romania dubbi espressi dal presidente uscente della commissione europea Jean Claude junker e cambiamo argomento oggi è l’ultimo giorno dell’anno e domani primo giorno del 2019 primo gennaio 2019 libri di celebri autori da Thomas Mann a Marcel Proust da Agatha Christie a 10 Lawrence entreranno nel pubblico dominio Vorrà dire che cadranno i diritti d’autore migliaia di opere perderanno infatti la protezione legale che finora mi avevano legate a case editrici ed eredi a colpi di roial.it se dà Diritto d’autoree controllo creativo terremoto che permetterà di creare nuove opere basate sui classici senza che i nuovi autori diventino bersaglio di cause legali per violazione del copyright è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

