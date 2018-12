Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la manovra economica e legge ieri il si definitivo alla camera 313 voti a favore di Movimento 5 Stelle lega 70 inno di Forza Italia e Fratelli d’Italia PD è Leu non hanno partecipato al voto Mattarella ha firmato appena aggiunto il testo al Quirinale la maggioranza esulta l’Italia riparte afferma il premier Conte Ma la Commissione Europea è prudente seguiremo attentamente aperte il commissario europeo Pierre moscovici e con una norma della legge di bilancio arriva al ticket di ingresso a Venezia una tassa di sbarco fino a €10 stasera festa di Capodanno al ristorante per 6 milioni e 3D italiani 100.000 in più rispetto al 2017 tante le iniziative nelle piazze di tutta Italia stopbotti e fuochi d’artificio a Roma con 2019 dei diritti e dei doveri di tutti auspica al capo dello Stato Mattarella nel discorso che farà questa sera a previsti contro messaggi di Grillo e Salvini inizio danno con sole per la maggior parte d’Italia Ma le temperature caleranno larga Vittoria in Bangladesh per la premier uscente a cena che potrà formare il suo terzo governo consecutivo restano però le accuse di brogli da parte dell’opposizione ieri 15 morti nelle violenze del giorno del voto caos anche nelle presidenziali in Congo dove ieri sera ancora c’erano lunghe code ai seggi nonostante la chiusura ufficiale è l’ultima giornata di calcio dell’anno ieri Il Palermo ha battuto in trasferta 1 a 0 il Cittadella confermando il primo posto solitario in vetta alla classifica solo uno a uno a Benevento per il Bresciacerto dal Pescara che vince 4 a 2 rimonta in casa della Salernitana Verona 2 a 2 a Foggia la Cremonese le fa 4 a Perugia l’Ascoli supera 3 a 2 il Crotone finiscono una uno Lecce Spezia Venezia Carpi e livorno-padova è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa