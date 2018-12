Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione ieri l’approvazione della manovra di bilancio alla camera con 313 voti favorevoli di 5 Stelle lega 70 inno di Forza Italia e Fratelli d’Italia PD è Leu astenute Mattarella il capo dello Stato ha firmato appena aggiunto il testo al Quirinale la maggioranza esulta l’Italia riparte afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte La Commissione Europea comunque prudente seguiremo attentamente dice il commissario europeo gli affari economici Pierre moscovici il senatore repubblicano Graham molto vicino a Trump evoca un possibile rallentamento nel ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e ha aggiunto che il presidente è aperto a un eventuale compromesso qui da me per porre fine allo shutdownfine scrive una lettera di auguri a Trump assicurando che la Russia sarà aperta al dialogo con gli Stati Uniti sui temi di interesse reciproco i festeggiamenti per il Capodanno 6300000 italiani saranno al ristorante cento mille in più rispetto al 2017 età detective e nelle piazze di tutta Italia stop a Botti e fuochi d’artificio a Roma Hong 2019 dei diritti e dei doveri di tutti auspica il capo dello Stato Sergio Mattarella nel discorso che farà questa sera a reti unificate previsti anche contro messaggi di Grillo e Salvini inizio danno col sole per la maggior parte d’Italia Ma le temperature caleranno calcio in chiusura nell’ultima partita dell’anno Il Palermo ha battuto in trasferta 10 il Cittadella confermando al primo posto in classifica 11 tra Benevento e Brescia agganciato dal Pescara che vince 4 a 2 in rimonta in casa della Salernitana Verona 2 a 2 a Foggia alla Cremonese le fa 4 al Perugia l’Ascoli sub32 il Crotone finiscono 1 a 1 Lecce spezia-venezia Carpi e livorno-padova è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa