Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli manovre legge il si definitivo è arrivato alla camera poche ore dal esercizio provvisorio con i voti a favore di cinque stelle e lega e si sono stati 313 no 70 nuovo tanto contro Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno partecipato al voto PD è Leu alla proclamazione del risultato abbracci tra il premier Conte i ministri di Maio si dice soddisfattissimo e anche il presidente Conte parla dell’inizio della stagione del riscatto evidenziando l’Italia riparte Venezia non sarà più gratis per I vacanzieri mordi e fuggi a mettere ombretto al capoluogo Lagunare per chi si ferma solo una giornata e non dorme in albergo nella Serenissima ci penserà la carta di sbarco un contributo alternativa al imposta di soggiorno che il comune potrei chiedere a chi arriva come qualunque vettore nella città anticaguarderò solo i turisti non chi lavora studio si ferma poche ore per motivi professionali rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell’incontro internapoli lo ha deciso il GIP di Milano Guido Salvini che ha convalidato il loro arresto un’esclusione causata da una fuga di gas ha provocato ad Aradeo il crollo di un’abitazione provocando la morte dell’anziana che Vi abitava è caduto o poco prima delle 8:00 in via Silvio Pellico al civico 54 sul posto Stanno operando i vigili del fuoco impegnati addestrare il corpo della vittima che si trova sotto un cumulo di detriti sul posto Stanno operando anche i carabinieri e i sanitari del 118 maxi-sequestro di sostanze stupefacenti nel carcere napoletano di Secondigliano dove i cani antidroga della polizia penitenziaria hanno verosimilmente sventato un festino di capodanno in cella a base di droghe il finissimo più dodigCesare ha consentito di scoprire un detenuto a cui era stato concesso di trascorrere il natale in famiglia tornato nell’istituto Penitenziario dopo un permesso premio con l’intestino numerosi ovuli contenenti Asi se l’uomo è stato denunciato nonostante lo Stato investe a milioni di euro per i detenuti ha commentato Ciro Auricchio segretario regionale dell’us con programmi di trattamento corsi di studio lavori attività socio ricreative molti tradiscono la mano tesa della collettività Ibiza del comandante della polizia penitenziaria di Secondigliano è stato coadiuvato dal nucleo regionale cinofili Campania del distaccamento di Benevento e Avellino e per ora è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa