Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli traguardo della manovra è stato quindi raggiunto entro i tempi previsti che ci hanno evitato da un lato la gestione del bilancio con le mani legate da l’esercizio provvisorio dall’altro una procedura Europea per un deficit eccessivo che di fatto avrebbe commissariato il paese per 57 anni dice in una nota Il ministro dell’economia Giovanni Tria sottolineando che si rispettano le promesse elettorali con una manovra mirato tutte nere la crescita e a difendere la pace sociale in una congiuntura Europea internazionale che non si annuncia favorevole l’anno che si chiude il 2018 è stato politicamente aspro e avuto un forte impatto su tutti gli strati della società al 2019 sia quindi l’anno dei diritti e doveri di tutti della responsabilità e di una ritrovata convivenza civile che eriAlitalia ad essere protagonista in Europa Sergio Mattarella dai queste ore li mando con la mano destra il tuo terzo discorso di fine anno è costretto a firmare quella sinistra La legge di bilancio 2019 che gli aggiunta dal Parlamento Nell’ultimo giorno possibile prima dell’esercizio provvisorio maxi-sequestro di sostanze stupefacenti nel carcere napoletano di Secondigliano dove i cani antidroga della polizia penitenziaria inverosimilmente sventato un festino di capodanno in cella base di droga il finissimo fiuto rigore Cesare è consentito di scoprire un detenuto a cui era stato concesso di trascorrere il natale in famiglia tornato nell’istituto Penitenziario dopo un permesso premio tu nell’intestino numero di ovuli contenenti hashish chissà cosa ne penseranno i tifosi di Michael Jordan LeBron James High e rimesso loro una pulce nell’orecchio confessando che dopo l’anello conquistato due anni fa si è sentito davvero il migliolunedì sempre lo ha raccontato Il diretto interessato in una intervista in cui spiega come subito dopo la vittoria del titolo NBA 2016 e contro i Golden state Warriors definita la migliore squadra mai assemblata ci si è sentito in cima al mondo Il ritorno di Mary Poppins Domina gli incassi nel weekend di Natale la storica Tata interpretata nel Mac ed Emily Blunt e raffaella, €2000000 e che ora in totale i 9,3 milioni debutto in seconda posizione per un’altra figura amata da grandi e piccoli la Befana nella rilettura ironica di Paola Cortellesi con due, €7000000 in quattro giorni chiude il podio Bohemian Rhapsody opera proprio sulla vita di Freddie Mercury e film più visto dell’anno con 1,9 milioni nel fine settimana ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti

