Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Marco piovella il capo ultras della curva dell’Inter è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter Napoli del 26 dicembre scorso la resto è stato disposto su richiesta della Digos della questura e della procura di Milano sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini e di interrogatori nato a Pavia nel 1984 piovella soprannominato il rutto è uno dei leader della curva nord la notte si chiude il 2018 è stato politicamente ha avuto un forte impatto su tutti gli strati della società 2019 sì e quindi l’anno dei diritti e dei doveri di tutti della responsabilità di una ritrovata convivenza civile che riporti l’Italia del sale protagonista in Europa Sergio Mattarella in questoEli ma con la mano destra del suo terzo discorso di fine anno è costretto a firmare con la sinistra La legge di bilancio 2019 che gli aggiunta dal Parlamento Nell’ultimo giorno possibile prima dell’esercizio provvisorio Padova una tazza forza di specialistica per chirurghi urologi chirurghi epatobiliari hanno rimosso un tumore renale senza cuore aspirandolo senza aprire il torace con nuova tecnica è la prima volta al mondo che viene effettuato l’intervento del genere come leva l’azienda ospedaliera con il paziente in recupero che tornerà presto alla sua vita normale esplosione causata da una fuga di gas ha provocato ad Aradeo il crollo di un’abitazione provocando la morte dell’anziana che Vi abitava seduta poco prima delle 8:00 in via Silvio Pellico al civico 54 sul posto Vigili del Fuoco impegnati ad estrarre il corpo della vittima si trova in un cumulo di detriti sul posto operano anche Carabinieri sanitari del 118non stalkerate gli italiani chiede Mara Carfagna che pure ai di Forza Italia il cui leader Silvio Berlusconi inventò il videomessaggio e alla nazione 25 anni dopo te la Social e populismo sovranismo è quasi un fiorire di discorsi di fine anno alternativi a quello tradizionale del Presidente della Repubblica solo per stare E digli al messaggio Ormai pure usuale di Beppe Grillo Si affiancherà questa sera Matteo Salvini Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista invece forse anche come forma di rispetto per Sergio Mattarella mi manderanno a domani il discorso congiunto dopo il ritorno di Bud al Sud America un incendio interessato ieri sera IV yacht ormeggiati nel porticciolo di Lavagna Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari Rapallo Genova anche con i sommozzatori Una delle quattro imbarcazioni è andata completamente distrutta Mentre le altre tre sono rimaste danneggiate le indagini sono affidate agli uomini della capitaneria di porto di Santa Margheritainizio 2019 al sole per la maggior parte d’Italia con qualche nuvola sul lato Adriatico meridionale piogge sparse isolate al sud ma le temperature si preannunciano in calo un impulso nuovo di aria fredda raggiungerà le regioni centrali adriatiche quelle meridionali tra il pomeriggio di San Silvestro e la mattina di capodanno questi settori affermano i metereologi del centro Epson Meteo saranno interessati da un calo delle temperature accentuato da rinforzo dei venti di Tramontana ed alcune brevi precipitazioni con neve nei settori appenninici fino a quote collinari ed è tutto per ora dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa