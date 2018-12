Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli tifosi della Roma hanno ragione tutti i tifosi in genere hanno ragione ma quelli della Roma hanno ancora più ragione perché quando uno ti fa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa che gli tira così l’intervista del DS giallorosso monchi Sky e di cui l’emittente satellitare ha mandato in onda uno stralcio quando vado per strada le parole del manager spagnolo ho sempre avuto la sensazione che i tifosi mi siano vicini ma penso anche che qualcosa bisogna dar loro perché sono tanti anni che non vincono controlli e sequestri di botti illegali in diverse città da parte della Guardia di Finanza a Roma i militari del comando provinciale hanno sequestrato 650 kg di fuochi pirotecnici illegali e denunciato a 8 persone nel corso dei controlliche negli ultimi giorni deferiti all’autorità giudiziaria tre italiani tre cinesi due magrebini per il reato di abusiva detenzione vendita di materiale esplosivo la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 7 quintali e mezzo di botti illegali è scoperto una fabbrica abusiva di fuochi a Torino ammontano a €250000 a chi pirotecnici sequestrati a Piazza della Repubblica intercettato l’arrivo di un carico è legale a cui è seguito al rinvenimento di depositi clandestine sotterranee a Bari sequestrati in tutto 550 kg di artifici pirici a Catania hanno sequestrato a Misterbianco in un’abitazione privata numero di scatoloni con oltre 250 kg di prodotti pirotecnici la ricarica esplodente è risultata di circa 27 kg sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia moi lo comunica ilblogdellestelle in un postsenatore Lello ciampolillo il collegio ha optato per il richiamo una festa privata tra giovanissimi rovinata dallo spray urticante stavolta per fortuna senza feriti solo tanta paura per i 200 diciottenni scappati dal locale con un fuggi fuggi generale raccontare l’episodio il quotidiano La Nuova Sardegna tutto è avvenuto sabato notte a Ozieri nel sassarese dove un gruppo di ragazzi stanno festeggiando il compleanno per i 18 anni di un loro amico con un dj e musica a tutto volume almeno due persone sono morte 21 sono rimaste ferite oggi in seguito ad una esplosione in un centro commerciale nelle Filippine lo ha detto il generale cirrito Sovigliana l’esplosione è avvenuta Vicino all’ingresso del Centro Soft is a cotabato nel sud del paese la Polizia ha trovato un altro ordigno inesploso nelle vicinanze l’attacco non è stato ancora rivendicato ed è tutto per ora Grazie dell’attenzionetutti l’augurio di un sereno San Silvestro

