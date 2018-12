Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura tra gli indagati per gli scontri del 26 dicembre prima della partita Inter Napoli in cui ha trovato la morte un’altra del Varese Daniele Belardinelli c’è anche uno storico esponente del tifo nerazzurro Nino Ciccarelli riportano alcuni quotidiani Ciccarelli è stato convocato ieri dalla Digos ed è uscito in tarda serata dalla questura del Capoluogo Lombardo Ciccarelli 49 anni fondatore della tifoseria dei Viking nel 1984 alle spalle una serie di guai giudiziari già a 12 anni di carcere 5 anni di Daspo misura ancora in corso come mi addormento controlli e sequestri di botti illegali in diverse città da parte della Guardia di Finanza Roma e militari del comando provinciale hanno sequestrato 650 kg di fuochi pirotecnici Abbiamo già trovato persone nel corso dei controlli svolti negli ultimi giorni le ferite autorità giudiziaria tra italiani e cinesi e due magrebini per il reato abusivo per il reato di abusiva detenzione vendita di materiale esplosivo sabatoFinanza di Napoli ha sequestrato 7,5 quintali di botti illegali scoperto una fabbrica abusiva di fuochi a Torino ammontano a 250000 in pochi pirotecnici sequestrati negli ultimi giorni l’attività degli uomini del comando provinciale di Bari ha portato al sequestro comprensivo di circa 550 kg infine i militari del comando provinciale di Catania hanno sequestrato in un’abitazione privata in cucina nel salone accanto all’albero di Natale numero di scatoloni con oltre 250 kg di prodotti pirotecnici sta pure carica il prudente risultato di circa 27 kg cammina continua l’attività La notte scorsa sono state registrate Due scosse di magnitudo 2.4 secondi dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo terremoto avvenuto a 24:28 a 8 chilometri ad est di Zafferana Etnea Il secondo alle 5:50 non si registrano danni continua intanto L’attività stromboliana da crateri sommitali del vulcano mentre diminuiscono i valori del tremore dei Condotti interni che segnalano la risalita del magma andiamo nel Regno Unito in chiusura 39 persone sono state arrestate a Londra in relazione alla accoltellamento di un uomovenuto le prime ore di Alvin e la voce della capitale britannica la polizia Ha detto che la vittima di cui non è stata resa nota L’identità è un uomo per i 30 ai 40 anni che è stato ricoverato in pericolo di vita oltre la metà venuto nei quartieri di hammersmith i sospetti sono stati arrestati nelle vicinanze sono sotto interrogatorio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa